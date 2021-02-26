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Региональный этап хоккейного турнира «Золотая шайба» проходит в Гомеле

26.02.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Региональный этап хоккейного турнира «Золотая шайба» проходит в ГомелеГомеле" class="one-news__figure-img">

Настоящие ледовые баталии кипят в эти дни в Гомеле. Региональный этап турнира «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси собрала мальчишек из всех уголков региона.

Основная борьба развернулась в дивизионе «Б». В нём играют команды районов и городов, в которых нет спортивных сооружений с искусственным льдом. Эти ребята не занимаются в спортшколах, а некоторые из них и вовсе впервые взяли в руки клюшки. Победитель представит Гомельщину на республиканском этапе в Минске.

«Золотая шайба» – самый популярный детский турнир в Беларуси. Для школьников из глубинки это реальный шанс заявить о себе и прямо из дворовой коробки шагнуть в «большой спорт». По результатам прошлых лет лучших юных игроков не раз зачисляли в специализированные школы и хоккейные секции.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Настоящие ледовые баталии кипят в эти дни в Гомеле. Региональный этап турнира «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси собрала мальчишек из всех уголков...
 
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