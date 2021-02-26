Слониха ударила хоботом опытного сотрудника сафари-парка и убила его

Источник материала: ОНТ

В провинции Кантабрия (Испания) в сафари-парке Кабарсено слониха ударила хоботом работника учреждения. Мужчина скончался после госпитализации. Об этом информирует People.

Инцидент произошел 23 февраля. Сотрудники парка чистили слоновьи загоны. 44-летний Хоакин Гутьеррес Арнаис стоял в коридоре, когда животные выходили на открытую площадку. Проходившая мимо со слоненком самка слона неожиданно ударила мужчину хоботом. Испанец упал на решетку вольера.

Гутьеррес Арнаис был оперативно госпитализирован. Позже мужчина скончался в университетской больнице имени Маркеса де Вальдесильи.

Покойный проработал в сафари-парке более 19 лет. По словам руководства Кабарсено, мужчина был опытным сотрудником и отлично знал, как ухаживать за слонами.

Причины гибели Гутьерреса Арнаиса расследуются. За 30-летнюю историю парка это единственный случай гибели человека из-за животного.

Парк Кабарсено является самым большим сафари-парком Европы. На его территории проживают представители животного мира пяти континентов Земли: жирафы, слоны, страусы, гориллы, тюлени, медведи, леопарды и другие звери.

Фото: Solarpix / TheScottishSun

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