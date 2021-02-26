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Еще одна деревня в Италии объявила распродажу жилья по 1 евро
Источник материала: ОНТ
Деревня Ояче в Италии, расположенная вблизи границы со Швейцарией, проведет распродажу недвижимости. Дома в этом месте можно будет купить за 1 евро. Об этом
Уточняется, что покупатели должны будут отреставрировать приобретенную недвижимость.
Стефания Клос, глава администрации поселения, пояснила, что в деревне на данный момент многие дома заброшены. Собственники, в большинстве случаев получившие недвижимость в наследство, не хотят или не могут заниматься ремонтом и восстановлением. Строения в плохом состоянии создают угрозу безопасности местных жителей.
Власти Ояче надеются, что продажа домов по 1 евро поможет в решении проблемы. Покупателей не будут ограничивать в возможностях использования строений.
В настоящее время Ояче насчитывает порядка 200 жителей. В центре горной деревни есть ратуша, церковь, продуктовый магазин, почта, бар, кабинет врача, начальная школа, детский сад и библиотека.
Фото: Patafisik - CC BY-SA 3.0
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Деревня Ояче в Италии, расположенная вблизи границы со Швейцарией, проведет распродажу недвижимости. Дома в этом месте можно будет купить за 1 евро. Об этом...
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