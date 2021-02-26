Источник материала: UDF



Фото: VK.COM / ALEKSEJGOLIKOFF

«Только железная дисциплина поможет нам создать свой немецкий «Мерседес» в Беларуси. Вы же в Германию глядите? Нет вопросов, мы создадим свою Германию с ее стандартами» - заявил ведущий в программе от 22 февраля.

«Явно хотел перед лукой выслужиться и привлечь его внимание к своей персоне. А про наших дедов, которые проливали кровь ради свободы своего и последующих поколений, освобождения от гнёта и нацизма, он конечно не подумал, и как он ранил сердца наших ветеранов, если они слышали эту его речь. Если бы не они, его могло бы и не быть на этом свете. Ему это не интересно. Думать о людях такие как он и их главарь у власти не умеют» - пишут в соцсетях.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Круче Соловьева: провластный телеведущий в Беларуси сказал комплименты нацистам Теперь белорусы собирают подписи протеста.

Там же он рассказал о «замечательных» порядках, которые установили нацисты в Германии в тридцатые годы: расстреливали людей за отсутствие билета на поезд и ставили виселицы возле сельскохозяйственного поля, чтобы уберечь урожай от воровства. Это приучило людей к порядку.По словам Голикова, при нынешней ситуации в Белоруссии он сам является сторонником «непопулярных, недемократичных силовых мер по сохранению порядка». И по его мнению, «люди, образующие протестную толпу, теряют человеческий облик и личное достоинство», поэтому их вполне можно содержать в СИЗО в нечеловеческих условиях, поскольку ситуация в ИВС недопустима для людей, «а вот для животных — вполне».Авторы петиции требуют рассмотреть выступление Алексея Голикова «на предмет наличия в его высказываниях преступления по ст. 130 Уголовного кодекса (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, реабилитация нацизма)».Поскольку, по мнению создателей петиции, «в этом ролике дается положительная оценка убийствам нацистами мирного населения за незначительные правонарушения и, полагаем, предлагается ввести подобную практику в Республике Беларусь». За два дня под призывом поставили подписи уже 4 тысячи человек. 26 февраля сбор подписей завершается, после чего петиция будет направлена в Министерство информации и Следственный комитет.Кстати, ведущий уже не раз отличался «человеколюбивыми» предложениями в отношении протестующих. Это ему принадлежит предложение быть окна тем, у кого вывешен бело-красно-белый флаг. Вот кое-что еще из его высказываний: «Нужно потрудиться. Увидел символику – срезал. Увидел несущих негосударственный флаг – позвонил в милицию. Услышал крики «Жыве Беларусь!» и послал на звук снежок, а лучше – сто. Мы можем за одну ночь очистить страну от беспорядков, вражеских символов и в стране восстановится порядок и мир», — призывал он.Однако жителей Беларуси задел именно его последнее выступление.Между тем, белорусские СМИ отмечают, что прежде мало кому известный блогер Голиков стал набирать популярность именно после начала протестов. Он однозначно встал на сторону власти Лукашенко, в своих программах восхваляя силовиков и кляня протестующих. Ему давал интервью экс-глава МВДА в декабре Голиков возглавил союз провластных блогеров. Свою программу на СТВ он получил так же в декабре. Так что его рьяная позиция приносит ему плоды. Можно сказать, что жесткое противостояние в стране стало для него «звездным часом». Ведь до этого Голиков зарабатывал на жизнь предпринимательством в такой непростой сфере, как танатопрактика. А проще — готовил мертвых к погребению, придавая им эстетический вид, гримируя и подбирая одежду. Если разобраться, то этим он занимается и сейчас, но в информационном плане — гримирует и бальзамирует власть, которая разлагается на глазах.