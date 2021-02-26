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В Москве нашли мертвым майора ФСБ. Причина смерти как у сотрудников «охраны Путина»

26.02.2021 12:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Москве нашли мертвым майора ФСБ. Причина смерти как у сотрудников «охраны Путина»
Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / Globallookpress
Майора ФСБ нашли мертвым в подъезде дома на Рублевском шоссе. Предварительная причина смерти такая же, как у двоих сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО), которых обнаружили мертвыми в ноябре и декабре 2020 года.

Тело майора лежало на лестничной клетке. Как пишет «Московский комсомолец», внешние признаки указывают на суицид.

Напомним, 30 ноября на территории Кремля покончил с собой сотрудник ФСО, который отвечал за личную охрану президента России. 22 декабря в Москве под окнами многоэтажки нашли тело другого сотрудника ФСО.

Инциденты прокомментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он связал трагедии исключительно с личными причинами и добавил: «Большего я вам не могу сказать».
 
 
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