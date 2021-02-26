|
В Москве нашли мертвым майора ФСБ. Причина смерти как у сотрудников «охраны Путина»
Источник материала: UDF
Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / Globallookpress
Тело майора лежало на лестничной клетке. Как
Напомним, 30 ноября на территории Кремля покончил с собой сотрудник ФСО, который отвечал за личную охрану президента России. 22 декабря в Москве под окнами многоэтажки нашли тело другого сотрудника ФСО.
Инциденты прокомментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он связал трагедии исключительно с личными причинами и добавил: «Большего я вам не могу сказать».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тело майора обнаружили на лестничной клетке.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)