Источник материала: UDF



Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / Globallookpress

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Москве нашли мертвым майора ФСБ. Причина смерти как у сотрудников «охраны Путина» Тело майора обнаружили на лестничной клетке.

Тело майора лежало на лестничной клетке. Как«Московский комсомолец», внешние признаки указывают на суицид.Напомним, 30 ноября на территории Кремля покончил с собой сотрудник ФСО, который отвечал за личную охрану президента России. 22 декабря в Москве под окнами многоэтажки нашли тело другого сотрудника ФСО.Инциденты прокомментировал пресс-секретарь главы государства. Он связал трагедии исключительно с личными причинами и добавил: «Большего я вам не могу сказать».