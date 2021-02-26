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Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

«Глаза. Кисти. И запястья. Это самые худые части тела, поэтому и люблю их больше всего. Хотя в целом я довольна своим телом. Многие девушки грустят из-за внешности, однако их изъяны мерещатся только им. Раньше я комплексовала из-за роста – метр с кепкой, но сейчас кайфую даже от своей миниатюрности. Это же забавно, когда я все-таки дотягиваюсь до верхних кнопок в лифте, но подставляю стул, чтобы достать кофту из шкафа», – рассказала Туктамышева.







В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Туктамышева снялась обнажённой для мужского журнала В специальной фотосессии для журнала фигуристка позирует в нижнем белье и топлес.

Фотография российской фигуристки украсит мартовский номер журнала Maxim под заголовком «Лиза Туктамышева. Лучшая фигура фигурного катания».В специальной фотосессии для журнала Туктамышева позирует в нижнем белье и топлес.В интервью Maxim спортсменка призналась, что довольна своим телом.