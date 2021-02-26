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Туктамышева снялась обнажённой для мужского журнала

26.02.2021 12:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Туктамышева снялась обнажённой для мужского журнала
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева появилась на обложке мужского журнала.

Фотография российской фигуристки украсит мартовский номер журнала Maxim под заголовком «Лиза Туктамышева. Лучшая фигура фигурного катания».

В специальной фотосессии для журнала Туктамышева позирует в нижнем белье и топлес.

В интервью Maxim спортсменка призналась, что довольна своим телом.

«Глаза. Кисти. И запястья. Это самые худые части тела, поэтому и люблю их больше всего. Хотя в целом я довольна своим телом. Многие девушки грустят из-за внешности, однако их изъяны мерещатся только им. Раньше я комплексовала из-за роста – метр с кепкой, но сейчас кайфую даже от своей миниатюрности. Это же забавно, когда я все-таки дотягиваюсь до верхних кнопок в лифте, но подставляю стул, чтобы достать кофту из шкафа», – рассказала Туктамышева.



Туктамышева снялась обнажённой для мужского журнала
 
 
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В специальной фотосессии для журнала фигуристка позирует в нижнем белье и топлес.
 
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