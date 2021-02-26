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Виктор Лукашенко будет уволен с должности помощника президента по нацбезопасности

26.02.2021 13:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко уже сегодня уволит своего старшего сына Виктора с должности помощника по национальной безопасности.

Об этом он заявил после того, как на пост президента НОК была предложена кандидатура Виктора наряду с кандидатурой самого Лукашенко.

«Виктор, если вы его изберете, не будет государственным служащим. Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я не давлю на вас и не настаиваю. Это ваш выбор", - сказал Лукашенко.

Пенсионер по этому поводу также в очередной раз клятвенно заверил, что не намерен передавать власть в стране по наследству.

"И, самое главное, много ж вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня», - утверждает Лукашенко.

 
 
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Лукашенко уже сегодня уволит своего старшего сына Виктора с должности помощника по национальной безопасности.
 
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