Шестеро обвиняемых: СК завершил расследование уголовного дела о блокировке дороги в Молодечно

Источник материала: Tut.by

Следователи завершили расследование уголовного дела о блокировке дороги в Молодечно. Об этом сообщили в пресс-службе СК.



Фото: СК

Материалами дела установлено, что 21 ноября несколько человек в возрасте от 20 до 33 лет вышли на проезжую часть улицы Великий Гостинец в Молодечно и растянули плакат, перекрыв движение транспорта. Спустя несколько минут они скрылись.

По данным следствия, обвиняемые заранее распределили роли и обсуждали проведение акции в телеграм-чате.

— 40-летняя женщина из отрезка материи изготовила баннер, куда нанесла надпись радикальной направленности. Далее группа людей вышла на пешеходный переход и растянула плакат. Еще один мужчина наблюдал за окружающей обстановкой во избежание задержания фигурантов, — проинформировали в Следственном комитете.

При обыске в подвале у одного из мужчин был изъят баннер с надписью, используемый при совершении преступления, по месту работы одной из женщин — краска.

В ходе допроса пятеро обвиняемых дали признательные показания, 40-летняя женщина от дачи показаний отказалась. Ей предъявили обвинение по ч. 6 ст. 16, ч.1 ст. 342 УК Беларуси (Пособничество в активных групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта, при отсутствии признаков более тяжкого преступления).

Действия каждого из пяти других фигурантов следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 342 УК Беларуси (Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта, при отсутствии признаков более тяжкого преступления).

К двум женщинам была применена мера пресечения в виде личного поручительства, к двум мужчинам — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, еще двух мужчин заключили под стражу.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.

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