|
Шестеро обвиняемых: СК завершил расследование уголовного дела о блокировке дороги в Молодечно
Источник материала: Tut.by
Следователи завершили расследование уголовного дела о блокировке дороги в Молодечно. Об этом
Материалами дела установлено, что 21 ноября несколько человек в возрасте от 20 до 33 лет вышли на проезжую часть улицы Великий Гостинец в Молодечно и растянули плакат, перекрыв движение транспорта. Спустя несколько минут они скрылись.
По данным следствия, обвиняемые заранее распределили роли и обсуждали проведение акции в телеграм-чате.
— 40-летняя женщина из отрезка материи изготовила баннер, куда нанесла надпись радикальной направленности. Далее группа людей вышла на пешеходный переход и растянула плакат. Еще один мужчина наблюдал за окружающей обстановкой во избежание задержания фигурантов, — проинформировали в Следственном комитете.
При обыске в подвале у одного из мужчин был изъят баннер с надписью, используемый при совершении преступления, по месту работы одной из женщин — краска.
В ходе допроса пятеро обвиняемых дали признательные показания, 40-летняя женщина от дачи показаний отказалась. Ей предъявили обвинение по ч. 6 ст. 16, ч.1 ст. 342 УК Беларуси (Пособничество в активных групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта, при отсутствии признаков более тяжкого преступления).
Действия каждого из пяти других фигурантов следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 342 УК Беларуси (Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта, при отсутствии признаков более тяжкого преступления).
К двум женщинам была применена мера пресечения в виде личного поручительства, к двум мужчинам — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, еще двух мужчин заключили под стражу.
Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Материалы переданы прокурору для направления в суд.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)