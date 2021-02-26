Японская береговая охрана получила право стрелять по китайским судам

Источник материала: Tut.by

Береговая охрана Японии получила право открывать огонь на поражение по иностранным кораблям и судам, включая китайские, в случае, если те попробуют пристать к берегу на островах Сэнкаку в Восточно-Китайском море. Об этом пишет defenseworld.net.



Фото: wikipedia.org

Ранее военнослужащие береговой охраны имели право применять оружие только в крайнем случае, например при самообороне. Теперь японские чиновники заявляют, что попытка высадиться на островах сама по себе является тяжким преступлением, так что применение оружия оправдано.

Решение было принято через несколько дней после того, как похожий закон принял Китай — теперь береговая охрана КНР может использовать оружие против иностранных судов, если они «незаконно войдут в территориальные воды страны».

Острова Сэнкаку в настоящее время контролируются Японией, однако на них претендует и Китай. Водное пространство вокруг архипелага имеет стратегическое значение с точки зрения контроля морских путей, учитывая их расположение и интенсивность морского движения в этом районе. Острова также представляют значительную экономическую ценность — здесь значительные ресурсы рыбы и углеводородов.