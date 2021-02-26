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Ученые нашли более 70 тысяч ранее неизвестных вирусов в кишечнике человека

26.02.2021 13:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые идентифицировали более 70 тысяч ранее неизвестных вирусов, которые живут в кишечнике человека и поражают живущие там бактерии. Но то, как они влияют на наш организм, остается загадкой, пишет Live Science.


Фото: wikimedia.org

Как сообщалось ранее Live Science, микробиом кишечника или сообщество микробов, которые мы носим в нашей пищеварительной системе, играет важную роль в переваривании пищи и регулировании иммунной системы. Но многие исследования также связывают дисбаланс кишечных микробов с заболеваниями печени, ожирением и аллергией.

Однако о микробиоме пока известно на удивление мало. Хотя микробиом включает в себя множество микроорганизмов, включая бактерии и вирусы, предыдущие исследования были сосредоточены в основном на кишечных бактериях, поскольку их легче обнаружить.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Cell, группа исследователей использовала метод, называемый метагеномикой, для идентификации вирусов. Этот метод включает в себя совместный анализ всего генетического материала сообщества микробов и последующее сопоставление отдельных найденных последовательностей с конкретными видами. Исследователи проанализировали более 28 тысяч образцов микробиома кишечника, собранных в 28 странах.

В ходе этого процесса были выявлены полные геномы более 140 тысяч видов вирусов, обитающих в кишечнике человека (однако один человек носит в себе лишь небольшую часть этих видов). Хотя в кишечнике живут многие типы вирусов, ученые сосредоточились на тех, что могут поражать бактериальные клетки. Они называются «бактериофаги».

Исследователи ограничились бактериофагами, потому что «мы все еще выясняем их роль в здоровье человека». На данный момент известно, что большинство из них не несут вреда для нас и являются просто неотъемлемой частью микробиоты нашего тела.

Бактериофаги могут играть центральную роль в микробиоме кишечника, например, предоставляя своим хозяевам-бактериям полезные свойства и влияя на то, как эти бактерии развиваются. Однако известны и случаи, когда бактериофаги способствовали развитию болезни, например, дифтерии или ботулизма.

По словам авторов исследования, они опубликовали геномы этих вирусов, вторгшихся в бактерии, в созданной ими новой базе данных под названием «База данных кишечных бактериофагов», которую можно использовать для проведения дальнейших исследований этих вирусов.

 
 
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По словам авторов исследования, они опубликовали геномы этих вирусов в созданной ими новой базе данных.
 
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