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Академия МВД стала токсичной для абитуриентов?
Источник материала: Партизан
По информации телеграм-канала
"На сегодняшний день в Академию МВД, впервые за всю историю её существования, подано всего 100 заявлений на поступление при объявленном наборе в 800 курсантов", - сообщает телеграм-канал.
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По информации телеграм-канала @mkbelarus, желающих поступать в этом году в Академию МВД катастрофически мало.
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