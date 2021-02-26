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Академия МВД стала токсичной для абитуриентов?

26.02.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По информации телеграм-канала @mkbelarus, желающих поступать в этом году в Академию МВД катастрофически мало.


"На сегодняшний день в Академию МВД, впервые за всю историю её существования, подано всего 100 заявлений на поступление при объявленном наборе в 800 курсантов", - сообщает телеграм-канал.
 
 
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По информации телеграм-канала @mkbelarus, желающих поступать в этом году в Академию МВД катастрофически мало.
 
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