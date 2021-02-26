В прошлом году государству не хватило почти 2,7 млрд рублей, чтобы «залатать дыры» в бюджете

По предварительным данным, консолидированный бюджет Беларуси за 2020 год исполнен с дефицитом, который составил 1,8% ВВП (за 2019 год профицит — 2,3% к ВВП), свидетельствуют официальные статданные.





В денежном выражении дефицит консолидированного бюджета Беларуси в 2020 году составил 2.689,5 млн рублей. При этом расходы консолидированного бюджета сложились на уровне 41.979,6 млн рублей, доходы — 39.290,1 млн рублей.

Правительство постановлением № 800 от 31 декабря 2020 года внесло изменения в программу управления госфинансами и ожидало, что дефицит консолидированного бюджета в 2020 году составит 3,7% ВВП, в 2021-м — 3% ВВП, а в 2022—2025 годах будет колебаться в пределах 1—1,2% ВВП.

ледует отметить, что до 2020 года белорусский бюджет на протяжении многих лет исполнялся с профицитом.

Для изыскания дополнительных доходов бюджета, который с 2020 года стал дефицитным, власти стали сокращать налоговые льготы.

Так, с 2021 года поставщики лекарств должны уплачивать НДС по ставке 10%, а перечень детских и продовольственных товаров, на ввоз которых ранее распространялась налоговая льгота по уплате НДС, сокращен. Согласно экспертным оценкам, это может значительно увеличить поступления в бюджет — более чем на 700 млн рублей.

Кроме того, в обновленную редакцию Налогового кодекса, принятую накануне 2021 года, правительство включило целый пакет мер, направленных на сокращение иных налоговых льгот.

В частности, отменены некоторые льготы по уплате земельного, экологического налогов, а также налога на прибыль. Например, государство отменило налоговые льготы (освобождение прибыли от налогообложения) для компаний, которые занимаются реализацией инновационных товаров собственного производства.

Увеличена также ставка подоходного налога для работников компаний Парка высоких технологий.

Кроме этого, для увеличения поступлений в бюджет с нового года увеличена ставка налога на прибыль для мобильных операторов — с прежних 18 до 30%.

Минфин ожидает, что в совокупности пакет мер, касающихся налоговой политики, может принести в бюджет около миллиарда рублей.

В прошлом году государству не хватило почти 2,7 млрд рублей, чтобы «залатать дыры»

По предварительным данным, консолидированный бюджет Беларуси за 2020 год исполнен с дефицитом, который составил 1,8% ВВП (за 2019 год профицит — 2,3% к ВВП), свидетельствуют официальные статданные.

В денежном выражении дефицит консолидированного бюджета Беларуси в 2020 году составил 2.689,5 млн рублей. При этом расходы консолидированного бюджета сложились на уровне 41.979,6 млн рублей, доходы — 39.290,1 млн рублей.

Правительство постановлением № 800 от 31 декабря 2020 года внесло изменения в программу управления госфинансами и ожидало, что дефицит консолидированного бюджета в 2020 году составит 3,7% ВВП, в 2021-м — 3% ВВП, а в 2022—2025 годах будет колебаться в пределах 1—1,2% ВВП.

ледует отметить, что до 2020 года белорусский бюджет на протяжении многих лет исполнялся с профицитом.

Для изыскания дополнительных доходов бюджета, который с 2020 года стал дефицитным, власти стали сокращать налоговые льготы.

Так, с 2021 года поставщики лекарств должны уплачивать НДС по ставке 10%, а перечень детских и продовольственных товаров, на ввоз которых ранее распространялась налоговая льгота по уплате НДС, сокращен. Согласно экспертным оценкам, это может значительно увеличить поступления в бюджет — более чем на 700 млн рублей.

Кроме того, в обновленную редакцию Налогового кодекса, принятую накануне 2021 года, правительство включило целый пакет мер, направленных на сокращение иных налоговых льгот.

В частности, отменены некоторые льготы по уплате земельного, экологического налогов, а также налога на прибыль. Например, государство отменило налоговые льготы (освобождение прибыли от налогообложения) для компаний, которые занимаются реализацией инновационных товаров собственного производства.

Увеличена также ставка подоходного налога для работников компаний Парка высоких технологий.

Кроме этого, для увеличения поступлений в бюджет с нового года увеличена ставка налога на прибыль для мобильных операторов — с прежних 18 до 30%.

Минфин ожидает, что в совокупности пакет мер, касающихся налоговой политики, может принести в бюджет около миллиарда рублей.