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«Ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня». Виктор Лукашенко лишится другого поста
26.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Старший сын Лукашенко стал президентом НОК. При этом, его отец анонсировал, что его снимут с другой ныне занимаемой должности.
— И, самое главное, много ж вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране, — заявил белорусский правитель
И Виктор, если вы его изберете, не будет государственным служащим. Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я не давлю на вас и не настаиваю. Это ваш выбор.
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«Ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня». Виктор Лукашенко лишится другого поста
Старший сын Лукашенко стал президентом НОК. При этом, его отец анонсировал, что его снимут с другой ныне занимаемой должности.
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