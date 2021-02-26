«Ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня». Виктор Лукашенко лишится другого поста

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Старший сын Лукашенко стал президентом НОК. При этом, его отец анонсировал, что его снимут с другой ныне занимаемой должности.

— И, самое главное, много ж вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране, — заявил белорусский правитель на собрании Национального олимпийского комитета перед выборами нового главы НОК, сообщает TUT.BY . — Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня.

И Виктор, если вы его изберете, не будет государственным служащим. Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я не давлю на вас и не настаиваю. Это ваш выбор.