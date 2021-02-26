Латушко: «Владимир Владимирович Макей, я хотел бы встретиться с вами и подискутировать в прямом эфире»

Источник материала: Салiдарнасць

Руководитель НАУ и член Президиума Координационного совета во время стрима на своем канале рассказал об отношениях с Россией, международных санкциях, прогнозируемом дефолте и многом другом. Выбрали самое интересное.





Об отношениях с Россией и вопросах Пескову

— Еще год назад общественно-социальная база к тому, чтобы выстраивать более широкие, более масштабные отношения между двумя независимыми государствами — Беларусью и Россией — была гораздо шире, — сказал Павел Латушко. — С учетом того, что РФ не дала соответствующую политическую, правовую и гражданскую оценку тем преступлениям, которые были в прошлом году, количество людей, желающих выстраивать более близкие отношения, уменьшилось. И об этом знают в Кремле.

Мне даже говорят, что Сергей Викторович Лавров на меня обиделся за то, что я несколько раз задавал ему вопросы, правильно ли, что в Беларуси убивают людей и не возбуждаются уголовные дела, задерживают десятками тысяч граждан за участие в мирных акциях протеста, пытают людей…

Сегодня я хотел бы задать вопрос Дмитрию Пескову, пресс-секретарю президента РФ: если узурпировавший власть в Беларуси человек не считает необходимым информировать белорусов о том, о чем он договаривается с РФ, если РФ говорит о том, что считает белорусский народ братским, так, может быть, Дмитрий Сергеевич проинформирует белорусский народ о том, о чем же были достигнуты договоренности в Сочи?

Если же нас и с той стороны не хотят информировать, тогда возникает вопрос, почему же сужается эта общественно-социальная база развития отношений между двумя государствами?

О планах стать президентом и вернуться домой

— Во-первых, я выступаю за парламентско-президентскую республику. Когда именно правительство, как исполнительная власть, будет определять все векторы развития государства. А роль президента будет минимизирована. Я выступаю именно за такое государственное устройство, поэтому главными будут выборы в парламент. Это моя философия и моя политическая платформа.

Если во время выборов президента будет запрос общества (относительно меня), я и буду принимать соответствующее решение. Сегодня для меня главной задачей является, чтобы в нашей стране началось строительство демократического государства. И мое просто человеческое желание — вернуться домой.

О выступлении Макея на сессии Совета ООН по правам человека и предложении встретиться

— Я понял из этого выступления, что для министра иностранных дел ООН не авторитет, потому что из его вступления мы услышали опять беспринципность. Из его слов следует, что «Беларусь подверглась жесткой атаке извне из-за недовольства части населения результатами президентских выборов». Но для реальной картины, наверное, оратору нужно было бы как минимум использовать фразу «большая часть населения» и заменить слово «извне» на «изнутри».

Другие же участники этого заседания оценивали обстановку в Беларуси совсем по-другому. И, главное, что так оценивают это белорусы.

Владимир Владимирович Макей, наверное, стоит просто посмотреть то, что пишет независимая пресса, поговорить с людьми, которые ходят на судебные заседания, сидят в тюрьмах и следственных изоляторах, с семьями убитых, раненых, искалеченных, с теми, кто был вынужден уехать за границу.

Я не про себя, такое огромное количество уехало из-за того, что они подвергаются преследованию. С семьями тех, кого увольняют, в том числе в МИДе, и во многих министерствах сейчас идет зачистка людей, которые просто сказали «мы против насилия».

Неужели вы об этом не знаете? Я хотел бы встретиться с вами в прямом эфире и подискутировать.

О санкциях и евробондах

— Четвертый пакет санкций будет принят в марте, как мы надеемся. Мы говорим о персональных санкциях, и в проект внесены, прежде всего, судьи, которые выносят неправосудные приговоры, ректоры вузов, которые исключали и репрессировали студентов, директора предприятий, которые репрессировали рабочих, а также силовой блок.

Санкции, безусловно, оказывают влияние на Лукашенко . Почему, вы думаете, он так стремительно едет в Сочи и так активно пытается убедить президента РФ дать ему опять денег взаймы? Потому что других источников нет. И он понимает, что комок санкций накатывается. Они еще не начали действовать, но уже оказывают влияние с точки зрения имиджа государства.

К нам уже не идут инвесторы, нам не выделяют финансирования международные финансовые институты.

Мы занимаемся также вопросом евробондов, которые были выпущены в 2020 году, когда уже в тюрьме находились Тихановский, Северинец, Статкевич, посадили Бабарико. Тогда три банка осуществили размещение среди инвестфондов облигаций правительства на 1200 млн долларов. Эта сумма должна была пойти на погашение внешней задолженности, но, по нашим данным, она пошла именно на поддержку силового аппарата, на поддержку режима в Беларуси.

Мы ведем переговоры со всеми банками . Один из них, датский, уже сообщил о том, что ими проданы все белорусские евробонды. Я думаю, в ближайшее время и другие инвестфонды, которые приобрели наши евробонды, продадут их, потому что это против имиджа этих структур и фактически означает, что они поддерживают режим в Беларуси.

О чиновниках, депутатах и членах ВНС

— В чат-бот НАУ и «Честных людей» уже постучались 1300 чиновников. Это служащие 60 министерств и госучреждений. Очень важно, что чиновники понимают, что совершать преступления нельзя, и то, что твориться в нашей стране, недопустимо.

У депутатов тоже есть шанс подписать открытое письмо чиновников. Если они готовы к сотрудничеству с демократическими силами, значит, у них есть шанс остаться депутатами.

Если нет, то новым парламентом будет приниматься соответствующий закон о предоставлении или непредоставлении им права принимать участие в выборах в парламент в Новой Беларуси. Исходя из того, что они сейчас творят, принимая законы, которые противоречат интересам людей, они за это должны будут нести ответственность, потому что они проводят антинародную политику.

Они отказались потребовать расследования преступлений, они не пошли на диалог с народом, когда мы ставили вопрос об отзыве мандатов. Какое у них есть право в последующем избираться? Но до 25 марта у них есть возможность заявить о своей позиции и войти в диалог с народом.

Участники ВНС внесены в Единую книгу регистрации преступлений, ряд из них также внесен в проект четвертого пакета санкций ЕС.

О финансировании демократических сил

— Постоянно режим делает вбросы о том, что мы живем за огромные деньги и ресурсы. Отвечая на этот вопрос, хочу сказать, что я работал в госаппарате 25 лет. Я сделал свой выбор, несмотря на то, что уровень заработной платы государственных чиновников выше среднего в стране, а уровень заработной платы посла гораздо выше.

Деньги не являлись для меня условием. Это не вопрос денег, это вопрос морального выбора. Потому что можно было чувствовать себя спокойно, получать зарплату, но вопрос именно в совести.

В настоящее время мы получаем финансирование от белорусской диаспоры, огромное спасибо им за это. Нам помогает ряд бизнесменов белорусского происхождения, которые имеют свои бизнесы за рубежом в различных странах. Это небольшие суммы средств и проблема с финансированием у нас существует, скажу откровенно.

Мы также подали заявки в ряд неправительственных фондов, которые рассматривают заявки на конкурсной основе. На сегодняшний день никаких денег на счет НАУ или фонда, который нами был создан, не поступило.

О том, как сберечь личные средства, и дефолте

— Действия властей говорят о том, что Беларусь находится в глубоком экономическом кризисе, который будет нарастать. Этот кризис является следствием неадекватных решений именно этого правительства. Это надо принять за исходную точку, потому что нас часто будут обвинять в том, что это результат действия экономических санкций.

Давайте будем реалистами, санкций экономических нет! Это плохо, но их нет. Все, что происходит в стране, это вина режима Лукашенко и его недееспособного правительства. Сам режим ввел санкции против собственной экономики. Лукашенко заявил на ВНС о закрытии 200 предприятий только в Минске. Мы знаем об увольнениях с частных предприятий, в госструктурах, о налогах, которые повысил режим.

Регулирование роста цен в результате приведет к дефициту этих товаров и сработает против самой власти.

Очевидно, что нас с вами ждут непростые времена: рост цен, рост курсов валют, нарастание дефицита некоторых товаров, экономика продолжит уходить «в тень», доходы бюджета будут падать еще больше, увеличивая дефицит бюджета. Состояние производителей будет стремительно ухудшаться, бизнес, к сожалению, ждет банкротство. Все эти факторы сделают дефолт реальностью уже, возможно, в этом году.

Деньги в рублях хранить не стоит, их необходимо переводить в валюту. Дефолт может наступить в любой момент.

О БЧБ-флаге

— Этот символ выбрал сам народ. Мы никогда не забудем эти кадры многотысячных мирных акций протеста в прошлом году, когда мы выходили под бело-красно-белой символикой.

Поэтому забыть мы наш БЧБ-сцяг не имеем права, и я уверен, что он будет и дальше флагом протеста. Что касается признания его экстремистским, я думаю, что режим попал в деликатную ситуацию, но ожидать от него можно что угодно.