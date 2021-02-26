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Звезда "Гарри Поттера" завершает карьеру из-за бойфренда
26.02.2021 13:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Звезда саги о Гарри Поттере Эмма Уотсон решила временно завершить свою карьеру: о решении 30-летней актрисы рассказали источники иностранных СМИ.
Уотсон прославилась благодаря роли Гермионы в фильмах о Гарри Поттере. Но эта роль стала не единственной для актрисы, о чем свидетельствует множество кинопремий. И если о работе Уотсон говорила всегда, то личную жизнь старалась скрывать. Пока папарацци не заметили ее с обручальным кольцом и не
Как сообщило издание Daily Mail, Эмма Уотсон решила сделать длительный перерыв в карьере из-за бойфренда: об этом сообщили источники из окружения знаменитости.
По словам инсайдеров, Уотсон хочет больше времени посвящать возлюбленному, что может быть подтверждением тому, что пара готовится к свадьбе. Напомним, что о романе Уотсон с предпринимателем Лео Робинтоном стало известно в 2019 году.
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По словам источников зарубежных таблоидов, актриса решила сосредоточиться на отношениях с возлюбленным и, возможно, уже готовится к грядущей свадьбе.
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