Источник материала: Sputnik Беларусь

Звезда саги о Гарри Поттере Эмма Уотсон решила временно завершить свою карьеру: о решении 30-летней актрисы рассказали источники иностранных СМИ.

Уотсон прославилась благодаря роли Гермионы в фильмах о Гарри Поттере. Но эта роль стала не единственной для актрисы, о чем свидетельствует множество кинопремий. И если о работе Уотсон говорила всегда, то личную жизнь старалась скрывать. Пока папарацци не заметили ее с обручальным кольцом и не заговорили о грядущей свадьбе звезды. И этим дело не ограничилось.

Как сообщило издание Daily Mail, Эмма Уотсон решила сделать длительный перерыв в карьере из-за бойфренда: об этом сообщили источники из окружения знаменитости.

По словам инсайдеров, Уотсон хочет больше времени посвящать возлюбленному, что может быть подтверждением тому, что пара готовится к свадьбе. Напомним, что о романе Уотсон с предпринимателем Лео Робинтоном стало известно в 2019 году.

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