ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Звезда "Гарри Поттера" завершает карьеру из-за бойфренда

26.02.2021 13:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Звезда саги о Гарри Поттере Эмма Уотсон решила временно завершить свою карьеру: о решении 30-летней актрисы рассказали источники иностранных СМИ.

Уотсон прославилась благодаря роли Гермионы в фильмах о Гарри Поттере. Но эта роль стала не единственной для актрисы, о чем свидетельствует множество кинопремий. И если о работе Уотсон говорила всегда, то личную жизнь старалась скрывать. Пока папарацци не заметили ее с обручальным кольцом и не заговорили о грядущей свадьбе звезды. И этим дело не ограничилось.

Как сообщило издание Daily Mail, Эмма Уотсон решила сделать длительный перерыв в карьере из-за бойфренда: об этом сообщили источники из окружения знаменитости.

По словам инсайдеров, Уотсон хочет больше времени посвящать возлюбленному, что может быть подтверждением тому, что пара готовится к свадьбе. Напомним, что о романе Уотсон с предпринимателем Лео Робинтоном стало известно в 2019 году.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам источников зарубежных таблоидов, актриса решила сосредоточиться на отношениях с возлюбленным и, возможно, уже готовится к грядущей свадьбе.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Не разумею абвінавачаньня. Фантастыка нейкая». У Горадні пачалі судзіць «двайніка» Ціханоўскага
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by