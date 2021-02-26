Вышли на проезжую часть, растянули плакат. Шесть человек будут судить по уголовным статьям за акцию в Молодечно

Источник материала: Onliner

Молодечненским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела об активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта, сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Елена Крупенина.

Материалами дела установлено, что 21 ноября прошлого года около 10:00 несколько человек в возрасте от 20 до 33 лет вышли на проезжую часть улицы Великий Гостинец в Молодечно и растянули плакат, перекрыв движение автомобильного транспорта. Спустя несколько минут они скрылись.

— По данным следствия, обвиняемые заранее распределили роли и обсуждали проведение акции в чате мессенджера Telegram. Так, 40-летняя женщина из отрезка материи изготовила баннер, куда нанесла надпись радикальной направленности. Далее группа людей вышла на пешеходный переход и растянула плакат. Еще один мужчина наблюдал за окружающей обстановкой во избежание задержания фигурантов. Своими действиями обвиняемые препятствовали участникам дорожного движения, блокировали проезд общественного, специального и иного транспорта, — рассказали в СК.

Следователями допрошены обвиняемые, потерпевшие и свидетели. Видеозаписи с камер наблюдения, на которых зафиксированы обстоятельства совершения преступления, отсмотрены и приобщены к материалам уголовного дела. В мобильном телефоне одного из фигурантов обнаружена переписка, которая изучена следователем. Установлено, что после совершения преступления участниками обсуждалась необходимость направления фотографий в телеграм-каналы, а также — возможность проведения новых подобных акций.

В ходе обыска в подвале у одного из мужчин изъят баннер с надписью, используемый при совершении преступления, по месту работы одной из женщин — краска.

В ходе допроса пятеро обвиняемых дали признательные показания, 40-летняя женщина от дачи показаний отказалась. Ей предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 16, ч. 1 ст. 342 (пособничество в активных групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта, при отсутствии признаков более тяжкого преступления) Уголовного кодекса.

— Действия каждого из пяти других фигурантов квалифицированы по ч. 1 ст. 342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта, при отсутствии признаков более тяжкого преступления) Уголовного кодекса, — сообщила Елена Крупенина.

К двум женщинам применена мера пресечения в виде личного поручительства, к двум мужчинам — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, к еще двум мужчинам применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.

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