KIA все еще может стать партнером Apple

Источник материала: Onliner

Издание MacRumors со ссылкой южнокорейский новостной ресурс Chosun Biz передает , что у KIA все же есть шансы стать партнером Apple в разработке электрического автомобиля. После этой информации акции корейского концерна выросли на 8,1%.

По словам источников издания, переговоры между KIA и Apple «не отменены полностью». В то же время сообщается, что диалог проходит с трудом. Также отмечается, что компании не обязательно могут договориться именно о выпуске электрокара. Допускается партнерство по поставке для Apple электрических скутеров KIA.

Ранее сообщалось, что Apple ведет переговоры с несколькими автопроизводителями. Слухи о разработке Apple собственного электрокара ходят давно, однако, по данным зарубежных источников, проект еще далек от завершения. Премьера электрокара Apple ожидается в 2024 — 2028 годах.