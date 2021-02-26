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KIA все еще может стать партнером Apple
Источник материала: Onliner
Издание MacRumors со ссылкой южнокорейский новостной ресурс Chosun Biz
По словам источников издания, переговоры между KIA и Apple «не отменены полностью». В то же время сообщается, что диалог проходит с трудом. Также отмечается, что компании не обязательно могут договориться именно о выпуске электрокара. Допускается партнерство по поставке для Apple электрических скутеров KIA.
Ранее сообщалось, что Apple ведет переговоры с несколькими автопроизводителями. Слухи о разработке Apple собственного электрокара ходят давно, однако, по данным зарубежных источников, проект еще далек от завершения. Премьера электрокара Apple ожидается в 2024 — 2028 годах.
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