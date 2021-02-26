«Покупатель настаивает на долларах». Странный случай при продаже квартиры

Источник материала: Onliner

Дедолларизация шагает по стране не первый год (и даже десятилетие), но все никак не дойдет до точки совершенства. Причем сами чиновники упорно возвращают нас в «долларовое мышление»: «коммуналка» должна дорожать не более чем на $5 в год, тарифы на денежные переводы за рубеж установлены в долларах, страховые взносы и те зачастую привязаны к американской валюте (или еще хлеще — к евро). Ну как тут и в обычной жизни всем сердцем не привязаться к зеленой бумажке. Особенно не обойтись без нее, если годами собираешь деньги на покупку квартиры.

Правда, скопив нужную сумму, необходимо помнить, что саму сделку купли-продажи жилья за иностранную валюту не провести — это незаконно и в случае обнаружения потянет за собой страшную кару для продавца. И штраф — лишь малая ее часть. Если нарушители будут пойманы за руку, то уж точно лишатся денег, которые уйдут в доход государства.

Но это теория. На практике некоторые сделки по-прежнему совершаются в валюте — покупатель передал продавцу мешок с деньгами и был таков. Все довольны и счастливы. Но это если обе стороны согласны на такой опасный и незаконный ход. А что делать, если продавец не хочет рисковать? Один из форумчан поделился такой историей: «Покупатель при расчете за квартиру настаивает на долларах. На предложение пройти в кассу банка и обменять на белорусские упорно отказывается (даже с конвертацией за мой счет). Объясняю ему, что это незаконно и что у меня впоследствии будут проблемы как с легализацией данной суммы, так и вплоть до штрафов/конфискаций. Любопытно узнать, какие могут быть мотивы такого поведения у покупателя?»

«Зависимость» от долларов и вправду какая-то странная: если покупатель берет конвертацию на себя, то чего отказываться? Значит, есть причина. Давайте порассуждаем, почему человек так упорно хочет оплатить покупку зелеными бумажками.

Как думаете, по какой причине покупатель хочет рассчитаться с продавцом именно долларами?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Они дороги ему как память Это подстава от ОБЭП Он не знает о рублях Это Трамп Не хочет лишней возни Свой вариант в комментариях Хочу видеть результаты Голосовать