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В интернате для престарелых провели пожарные учения. Но как же «особый режим»?

26.02.2021 13:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Читатели обеспокоены: какую-то несвоевременную, по их мнению, активность проявили спасатели в Логойске. Оказывается, на днях прошли учения МЧС в местном интернате для пожилых и инвалидов. Проблема в том, что как раз сейчас интернат находится на особом режиме из-за COVID-19 — постояльцам запрещено выходить, а персонал работает вахтами по полмесяца. И тут — спасатели, фотограф, да еще без защиты... Мы поинтересовались, что происходит.

25 февраля в рамках Единого дня безопасности прошли учения РОЧС и других служб. Об этом пишет районная газета. Одной из площадок стал интернат. Сценарий типовой: возгорание в комнате из-за телефонной зарядки. Сработала сигнализация, свои задачи принялся выполнять персонал, потом прибыли пожарные расчеты на трех машинах. Трое работников РОЧС поднялись на 5-й этаж по пожарной лестнице на фасаде, еще двое воспользовались автолестницей. И «в итоге слаженных действий условный пожар удалось ликвидировать», а «пострадавшему» оказана помощь.




Затем, информирует издание, проживающим и персоналу напомнили о пожарной безопасности.

В интернате для престарелых провели пожарные учения. Но как же «особый режим»?

Все это здорово. Но на сайте интерната висит сообщение: с 1 ноября тут введен специальный режим. Встречи отменяются, передачи — только через приемное отделение с обработкой и двухчасовой паузой. Для работников — вахты по 15 суток.

— Это было, конечно, очень болезненным моментом для всего коллектива,говорил директор учреждения Олег Нехайчик изданию Mlyn.by. — Ведь многим пришлось оторваться от семьи, детей сразу на полмесяца. Однако только таким способом мы можем минимизировать контакты с внешним миром и предотвратить массовое распространение болезни среди проживающих, где большая часть — инвалиды 1-й и 2-й групп, престарелые с букетом заболеваний. Для них заражение может оказаться смертельно опасным.

Еще рассказывал про ежедневное обследование персонала, мониторинг проживающих. С температурой или кашлем — сразу в бокс. То есть порядки строгие. (Кстати, очевидно, нравится такое не всем внутри интерната.) И тут — учения, посторонние люди... Звоним директору: не нарушился ли особый режим, оберегаемый с такой тщательностью?

Он уверяет, что меры предосторожности соблюдались: все были в масках, а проживающих вывели из палат, прежде чем там начали работать спасатели.

В интернате для престарелых провели пожарные учения. Но как же «особый режим»?

Вообще, по словам Олега Нехайчика, постояльцы с посторонними напрямую не пересекались, работники МЧС общались только с персоналом.

В то же время директор уверен, что с точки зрения безопасности учения были необходимы, в том числе в нынешней обстановке:

— Если этого не делать, что получится? Работники живут на вахтовом методе, введены различные ограничения, перекрыты какие-то переходы, двери. Одно дело, когда все на месте, другое — когда дежурит смена. Если не отработать действия, маршруты движения, то можно допустить что угодно. Перенести на другое время? А если что-то случится сейчас?..

В Минском областном управлении МЧС придерживаются той же позиции: тренировки важны при любом режиме. Отметили, что работники были в масках, снята она только во время беседы с персоналом интерната.

 
 
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Читатели обеспокоены: какую-то несвоевременную, по их мнению, активность проявили спасатели в Логойске. Оказывается, на днях прошли учения МЧС в местном интернате...
 
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