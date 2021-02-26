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В интернате для престарелых провели пожарные учения. Но как же «особый режим»?
Источник материала: Onliner
Читатели обеспокоены: какую-то несвоевременную, по их мнению, активность проявили спасатели в Логойске. Оказывается, на днях прошли учения МЧС в местном интернате для пожилых и инвалидов. Проблема в том, что как раз сейчас интернат находится на особом режиме из-за COVID-19 — постояльцам запрещено выходить, а персонал работает вахтами по полмесяца. И тут — спасатели, фотограф, да еще без защиты... Мы поинтересовались, что происходит.
25 февраля в рамках Единого дня безопасности прошли учения РОЧС и других служб. Об этом
Затем, информирует издание, проживающим и персоналу напомнили о пожарной безопасности.
Все это здорово. Но на
— Это было, конечно, очень болезненным моментом для всего коллектива, —
Еще рассказывал про ежедневное обследование персонала, мониторинг проживающих. С температурой или кашлем — сразу в бокс. То есть порядки строгие. (Кстати, очевидно, нравится такое не всем внутри интерната.) И тут — учения, посторонние люди... Звоним директору: не нарушился ли особый режим, оберегаемый с такой тщательностью?
Он уверяет, что меры предосторожности соблюдались: все были в масках, а проживающих вывели из палат, прежде чем там начали работать спасатели.
Вообще, по словам Олега Нехайчика, постояльцы с посторонними напрямую не пересекались, работники МЧС общались только с персоналом.
В то же время директор уверен, что с точки зрения безопасности учения были необходимы, в том числе в нынешней обстановке:
— Если этого не делать, что получится? Работники живут на вахтовом методе, введены различные ограничения, перекрыты какие-то переходы, двери. Одно дело, когда все на месте, другое — когда дежурит смена. Если не отработать действия, маршруты движения, то можно допустить что угодно. Перенести на другое время? А если что-то случится сейчас?..
В Минском областном управлении МЧС придерживаются той же позиции: тренировки важны при любом режиме. Отметили, что работники были в масках, снята она только во время беседы с персоналом интерната.
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Читатели обеспокоены: какую-то несвоевременную, по их мнению, активность проявили спасатели в Логойске. Оказывается, на днях прошли учения МЧС в местном интернате...
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