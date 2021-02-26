Доллар прибавил копейку, российский рубль стремительно дешевеет

Источник материала: Onliner

На последних торгах недели доллар пошел в рост. Евро сбросил почти копейку. А вот у российского рубля, похоже, возникли проблемы — он потерял почти четыре копейки.

С утра доллар подорожал на 0,37 копеек и стоит 2,6057.

У евро минус 0,93 копейки, курс — 3,1662 рубля.

Сотня российских рублей снизилась на 3,83 копейки и стоит 3,5028.