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Доллар прибавил копейку, российский рубль стремительно дешевеет
Источник материала: Onliner
На последних торгах недели доллар пошел в рост. Евро сбросил почти копейку. А вот у российского рубля, похоже, возникли проблемы — он потерял почти четыре копейки.
С утра доллар подорожал на 0,37 копеек и стоит 2,6057.
У евро минус 0,93 копейки, курс — 3,1662 рубля.
Сотня российских рублей снизилась на 3,83 копейки и стоит 3,5028.
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На последних торгах недели доллар пошел в рост. Евро минимально дешевеет. А вот у российского рубля, похоже, возникли проблемы — он на старте потерял больше трех...
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