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Доллар прибавил копейку, российский рубль стремительно дешевеет

26.02.2021 13:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На последних торгах недели доллар пошел в рост. Евро сбросил почти копейку. А вот у российского рубля, похоже, возникли проблемы — он потерял почти четыре копейки.

С утра доллар подорожал на 0,37 копеек и стоит 2,6057.

У евро минус 0,93 копейки, курс — 3,1662 рубля.

Сотня российских рублей снизилась на 3,83 копейки и стоит 3,5028. 

 
 
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На последних торгах недели доллар пошел в рост. Евро минимально дешевеет. А вот у российского рубля, похоже, возникли проблемы — он на старте потерял больше трех...
 
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