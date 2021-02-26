В Житковичском районе пьяный бесправник вылетел с дороги в лес

Источник материала: Tut.by

В Житковичах 27-летний пьяный бесправник вылетел с дороги в лес — он в реанимации, сообщили в ГАИ.



Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

ДТП произошло ночью 25 февраля на объездной райцентра. На закруглении дороги водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

Мужчина в реанимации.

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