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В Житковичском районе пьяный бесправник вылетел с дороги в лес
Источник материала: Tut.by
В Житковичах 27-летний пьяный бесправник вылетел с дороги в лес — он в реанимации,
ДТП произошло ночью 25 февраля на объездной райцентра. На закруглении дороги водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.
Мужчина в реанимации.
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ДТП произошло ночью 25 февраля на объездной райцентра.
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