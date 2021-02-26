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Особенный кофе: в Беларуси расширяют сеть инклюзивных кофеен
26.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси расширяют сеть инклюзивных кафе. Для работы подбирают «особенный» персонал. Новую профессию получают люди с ограничениями по здоровью из разных уголков страны, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Элеонора Лутович.
Дмитрий – один из выпускников Академии инклюзивных бариста. По образованию режиссер, работал администратором в стоматологии.
Первых бариста с ограничениями по здоровью в Беларуси начали учить в 2018 году. Но тогда многим было сложно найти работу. Авторы проекта специально для них открыли инклюзивные кофейни. Пока в Минске их всего две, но сеть расширяют и готовят новые кадры.
Более 70 человек из разных городов Беларуси хотели бы стать бариста. Но пока выбрали только пять человек. Когда инклюзивных кофеен станет больше, выучить и устроить на работу смогут всех желающих.
Инклюзивные кофейни открывают в крупных офисах. Для людей с особенностями развития это хорошая возможность найти еще и новых друзей.
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Новую профессию получают люди с ограничениями по здоровью из разных уголков страны. Для их обучения открыли Академию инклюзивных бариста.
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