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Особенный кофе: в Беларуси расширяют сеть инклюзивных кофеен

26.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси расширяют сеть инклюзивных кафе. Для работы подбирают «особенный» персонал. Новую профессию получают люди с ограничениями по здоровью из разных уголков страны, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Элеонора Лутович.

За кофе к инклюзивным бариста очередь. Не потому, что они работают медленно – просто готовят вкусно, вкладывают всю душу, говорит директор. У него синдром Дауна, но эта особенность не мешает общаться с гостями, снимать видео и фото для социальных сетей.

«Сам справляюсь. Бог миловал. Я парень рисковый. Все хорошо», – говорит директор сети инклюзивных кофеен Василий Павликов.

Дмитрий – один из выпускников Академии инклюзивных бариста. По образованию режиссер, работал администратором в стоматологии. Кофе любил всегда. Раньше варил бодрящий напиток для себя и родных, а сейчас – для всех желающих.

«Все адаптировано, удобно, интересно. Мы знакомились не только с варкой кофе, но и историей напитка с самых истоков: где выращивают кофе, как зерно сушат, обжаривают», – рассказал бариста Дмитрий Соловей-Птичетко.

Первых бариста с ограничениями по здоровью в Беларуси начали учить в 2018 году. Но тогда многим было сложно найти работу. Авторы проекта специально для них открыли инклюзивные кофейни. Пока в Минске их всего две, но сеть расширяют и готовят новые кадры.

«У нас было четко, что должен быть бариста-колясочник. Заявки приходили из разных городов. На собеседовании мы спрашивали, готовы ли они переехать. В итоге на обучение попали те, кто хоть завтра готов ринуться в бой. В марте откроется кофейня в Бресте», – отметила преподаватель Академии инклюзивных бариста Наталья Астанина.

Более 70 человек из разных городов Беларуси хотели бы стать бариста. Но пока выбрали только пять человек. Когда инклюзивных кофеен станет больше, выучить и устроить на работу смогут всех желающих.

Инклюзивные кофейни открывают в крупных офисах. Для людей с особенностями развития это хорошая возможность найти еще и новых друзей.



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Теги: Брест, Минск
 
 
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Новую профессию получают люди с ограничениями по здоровью из разных уголков страны. Для их обучения открыли Академию инклюзивных бариста.
 
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