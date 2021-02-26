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На выходных в обменниках будет высокий курс доллара

26.02.2021 13:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Последние февральские торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились ростом курса американской валюты.

На выходных в обменниках будет высокий курс доллара

Доллар добавил еще 0,0037 пункта и завершил сессию на отметке 2,6057 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты позиции сдали:

  • российский рубль на 0,0383 пункта — 3,5028 белорусского рубля за 100 российских;
  • евро на 0,0093 пункта — 3,1662 белорусского рубля.
 
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Последние февральские торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились ростом курса американской валюты.
 
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