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На выходных в обменниках будет высокий курс доллара
Источник материала: Навiны
Последние февральские торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились ростом курса американской валюты.
Доллар добавил еще 0,0037 пункта и завершил сессию на отметке 2,6057 белорусского рубля.
Две другие основные иностранные валюты позиции сдали:
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Последние февральские торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились ростом курса американской валюты.
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