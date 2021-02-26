Вопрос дня: «Зачем вкладывать яйца в корзину, которая в любой момент может перевернуться?»

Источник материала: Салiдарнасць

Власти вновь пытаются «стабилизировать» экономику Беларуси ручным управлением и различными ограничительными мерами. К чему это приведет, помимо роста инфляционных ожиданий?





— Вообще хорошо или плохо, что белорусский бизнес много лет развивался в таких условиях? — рассуждает в интервью на Примусе эксперт по управлению и развитию Геннадий Терпиловский. — Плохо — он мог бы развиться намного лучше. И в то же время хорошо: выработан крепкий иммунитет к различным потрясениям,

Эксперт отметил, что при должном опыте можно управлять и планировать инвестициями даже в условиях административного регулирования цен:

— Первый момент: нельзя отрывать бизнес от реалий того климата, который существует в Беларуси. И понятно, что у и инвестора, который вкладывает в производство какого-то вида продукции, цены на которую регулирует государство, должен быть в бизнес-плане пункт «управление рисками», где, грубо говоря, должна быть предусмотрена такая ситуация. Второй момент: если экономика остается подвержена рискам регулирования, то в данной ситуации инвестору придется идти «на поклон», на субсидирование.

Что касается внешних инвестиционных планов, то очень многое, скорее всего, будет приостановлено, считает Геннадий Терпиловский.

Зачем вкладывать яйца в ту корзину, которая не закреплена и может в любой момент перевернуться?

Некоторые аналитики предположили, что в ближайшее время Беларусь может накрыть волна коррупции — поскольку, чем сильнее регулирование, тем больше попыток его обойти.

— Я не зря упомянул в кейсе про инвестора, что должна быть предусмотрена возможность субсидирования. А каким образом частнику можно получить субсидии от государства? Условно говоря, только если сало достать из холодильника и положить обратно.

Со своей стороны, государство, по мнению Геннадия Терпиловского, будет сбрасывать «балласт» неприбыльных предприятий, а параллельно искусственно обесценивать перспективные активы для дальнейшего их перевода в госсобственность:

— Те же проверяющие, контролирующие органы получают всю экономическую информацию того предприятия, которое они проверяют — таки образом, может собираться база перспективных предприятий.

В нашей ситуации можно поставить на колени любой бизнес, а затем его «прихватить», то есть, по сути, могут начаться рейдерские захваты.

Из других малоприятных ожиданий белорусской экономики — 9 июля 2021года вступит в силу новая редакция Закона «О валютном регулировании и валютном контроле», согласно которой «…при возникновении кризисных ситуаций, представляющих угрозу экономической безопасности и стабильности финансовой системы, может быть установлен запрет на проведение валютных и валютно-обменных операций».

— Мы сталкивались с подобной ситуацией в 2011 году, когда было введено ограничение на приобретение валюты, и сразу расцвел «черный рынок», — напоминает Геннадий Терпиловский. — Тогда компании-экспортеры, хорошо работающие на внешних рынках, получили, по сути, колоссальную премию, так как к ним стояла очередь желающих купить валюту — поскольку на биржах приобрести ее было невозможно.

Единственное, что власти могут сделать, чтобы подготовиться, — ввести, в том числе принудительную, покупку валюты государством, чтобы «обрезать» экспортерам возможность заработать, вынудить их продавать валюту только Нацбанку.

Впрочем, проблема с ограничением валютно-обменных операций состоит даже не столько в экспортерах.

— Они так или иначе выживут, выкрутятся. Проблема в том, что, хотя Лукашенко и говорит, что нам плевать на санкции, у нас импортозамещение и так далее, все равно импортная составляющая в продукции отечественных производителей сумасшедшая. И ограничение на приобретение валюты означает фактически ограничение на приобретение импортного сырья. К сожалению, эта система работает не в интересах экономики и потребителей, что и понятно — не для них она была придумана, — заключает эксперт.