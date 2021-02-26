|
Вопрос дня: «Зачем вкладывать яйца в корзину, которая в любой момент может перевернуться?»
26.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Власти вновь пытаются «стабилизировать» экономику Беларуси ручным управлением и различными ограничительными мерами. К чему это приведет, помимо роста инфляционных ожиданий?
— Вообще хорошо или плохо, что белорусский бизнес много лет развивался в таких условиях? — рассуждает в интервью
Эксперт отметил, что при должном опыте можно управлять и планировать инвестициями даже в условиях административного регулирования цен:
— Первый момент: нельзя отрывать бизнес от реалий того климата, который существует в Беларуси. И понятно, что у и инвестора, который вкладывает в производство какого-то вида продукции, цены на которую регулирует государство, должен быть в бизнес-плане пункт «управление рисками», где, грубо говоря, должна быть предусмотрена такая ситуация. Второй момент: если экономика остается подвержена рискам регулирования, то в данной ситуации инвестору придется идти «на поклон», на субсидирование.
Что касается внешних инвестиционных планов, то очень многое, скорее всего, будет приостановлено, считает Геннадий Терпиловский.
Некоторые аналитики предположили, что в ближайшее время Беларусь может накрыть волна коррупции — поскольку, чем сильнее регулирование, тем больше попыток его обойти.
— Я не зря упомянул в кейсе про инвестора, что должна быть предусмотрена возможность субсидирования. А каким образом частнику можно получить субсидии от государства? Условно говоря, только если сало достать из холодильника и положить обратно.
Со своей стороны, государство, по мнению Геннадия Терпиловского, будет сбрасывать «балласт» неприбыльных предприятий, а параллельно искусственно обесценивать перспективные активы для дальнейшего их перевода в госсобственность:
— Те же проверяющие, контролирующие органы получают всю экономическую информацию того предприятия, которое они проверяют — таки образом, может собираться база перспективных предприятий.
Из других малоприятных ожиданий белорусской экономики — 9 июля 2021года вступит в силу новая редакция Закона «О валютном регулировании и валютном контроле», согласно которой «…при возникновении кризисных ситуаций, представляющих угрозу экономической безопасности и стабильности финансовой системы, может быть установлен запрет на проведение валютных и валютно-обменных операций».
— Мы сталкивались с подобной ситуацией в 2011 году, когда было введено ограничение на приобретение валюты, и сразу расцвел «черный рынок», — напоминает Геннадий Терпиловский. — Тогда компании-экспортеры, хорошо работающие на внешних рынках, получили, по сути, колоссальную премию, так как к ним стояла очередь желающих купить валюту — поскольку на биржах приобрести ее было невозможно.
Единственное, что власти могут сделать, чтобы подготовиться, — ввести, в том числе принудительную, покупку валюты государством, чтобы «обрезать» экспортерам возможность заработать, вынудить их продавать валюту только Нацбанку.
Впрочем, проблема с ограничением валютно-обменных операций состоит даже не столько в экспортерах.
— Они так или иначе выживут, выкрутятся. Проблема в том, что, хотя Лукашенко и говорит, что нам плевать на санкции, у нас импортозамещение и так далее, все равно импортная составляющая в продукции отечественных производителей сумасшедшая. И ограничение на приобретение валюты означает фактически ограничение на приобретение импортного сырья. К сожалению, эта система работает не в интересах экономики и потребителей, что и понятно — не для них она была придумана, — заключает эксперт.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти вновь пытаются «стабилизировать» экономику Беларуси ручным управлением и различными ограничительными мерами. К чему это приведет?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)