Министерство энергетики изучает вопрос создания майнинг-ферм

Источник материала: Onliner

Министр энергетики Виктор Каранкевич сообщил, что в Беларуси изучается вопрос создания майнинг-ферм. Об этом передает телеграм-канал «Минэнерго Официальный».

Министерство отметило, что в некоторых странах майнинг успешно развивается. Примеры — Китай, США, Канада, Россия. Возможно, в Беларуси тоже появятся майнинг-фермы:

— Для нас это новое направление. Оно интересное, но для того, чтобы приступить к нему, необходимо детальное, комплексное изучение этого вопроса, в том числе и оценка возможных рисков, связанных с таким видом деятельности. Этим занимаемся. — сказал министр.