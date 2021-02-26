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Брестчанин избил 10-летнего сына за неуспеваемость в школе. Прокуратура возбудила уголовное дело
Источник материала: Onliner
Прокуратура Бреста возбудила уголовное дело в отношении мужчины за избиение 10-летнего сына,
Инцидент произошел в октябре. Будучи пьяным, мужчина разбудил ночью ребенка и стал предъявлять ему претензии по поводу успеваемости в школе. Кричал на сына, ударил его руками не меньше двух раз по голове, ногой — в область живота. В результате у мальчика появились гематомы и кровоподтеки на голове, кровоподтек в подвздошной области.
В интересах ребенка, который находится в зависимом положении от отца и не может самостоятельно защитить свои права, прокуратура Бреста приняла решение возбудить в отношении мужчины уголовное дело по ст. 153 УК (умышленное причинение легкого телесного повреждения).
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Прокуратура Бреста возбудила уголовное дело в отношении мужчины за избиение 10-летнего сына, сообщает БЕЛТА.Читать далее…
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