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«Не будет госслужащим!»: за что Лукашенко уволил старшего сына Виктора, курировавшего силовиков?
Источник материала: UDF
Александр Лукашенко произносит речь на Олимпийском собрании / БЕЛТА
До этого Виктор Лукашенко был вице-президентом НОК. После его избрания на пост президента, который его отец занимал почти 24 года, пост вице-президента ликвидировали.
«И, самое главное, много вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране, —
Он пообещал, что сын уже «не будет государственным служащим», «он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями». Виктор Лукашенко занимал эту должность более 15 лет.
Вот как ранее Лукашенко-старший объяснил свое решение назначить сына своим помощником:
«Чтобы какой-то очень острый животрепещущий вопрос донести до президента в течение нескольких часов. И я не пожалел, я получал откровенные, честные, неприглаженные вопросы...»
И отмечал, что уход Виктора Лукашенко с должности помощника президента, если это случится, станет приличной потерей:
«Я пока не вижу человека, который исполнял бы эти обязанности».
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Виктор Лукашенко занимал эту должность более 15 лет.
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