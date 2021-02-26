Источник материала: UDF



Александр Лукашенко произносит речь на Олимпийском собрании / БЕЛТА

цитирует слова Александра Лукашенко БЕЛТА. — Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня». «И, самое главное, много вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране, —словаБЕЛТА. — Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня».

«Чтобы какой-то очень острый животрепещущий вопрос донести до президента в течение нескольких часов. И я не пожалел, я получал откровенные, честные, неприглаженные вопросы...»

«Я пока не вижу человека, который исполнял бы эти обязанности».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Не будет госслужащим!»: за что Лукашенко уволил старшего сына Виктора, курировавшего силовиков? Виктор Лукашенко занимал эту должность более 15 лет.

До этогобыл вице-президентом НОК. После его избрания на пост президента, который его отец занимал почти 24 года, пост вице-президента ликвидировали.Он пообещал, что сын уже «не будет государственным служащим», «он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями». Виктор Лукашенко занимал эту должность более 15 лет.Вот как ранее Лукашенко-старший объяснил свое решение назначить сына своим помощником:И отмечал, что уход Виктора Лукашенко с должности помощника президента, если это случится, станет приличной потерей: