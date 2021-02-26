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«Не будет госслужащим!»: за что Лукашенко уволил старшего сына Виктора, курировавшего силовиков?

26.02.2021 14:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Не будет госслужащим!»: за что Лукашенко уволил старшего сына Виктора, курировавшего силовиков?
Александр Лукашенко произносит речь на Олимпийском собрании / БЕЛТА
26 февраля на Олимпийском собрании Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко заявил, что его старший сын Виктор Лукашенко будет уволен с должности помощника по национальной безопасности. Но в случае, если собрание проголосует за него как за нового президента НОК. Проголосовали, несмотря на то, что под санкциями Международного олимпийского комитета находятся оба Лукашенко.

До этого Виктор Лукашенко был вице-президентом НОК. После его избрания на пост президента, который его отец занимал почти 24 года, пост вице-президента ликвидировали.

«И, самое главное, много вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране, — цитирует слова Александра Лукашенко БЕЛТА. — Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня».


Он пообещал, что сын уже «не будет государственным служащим», «он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями». Виктор Лукашенко занимал эту должность более 15 лет.

Вот как ранее Лукашенко-старший объяснил свое решение назначить сына своим помощником:

«Чтобы какой-то очень острый животрепещущий вопрос донести до президента в течение нескольких часов. И я не пожалел, я получал откровенные, честные, неприглаженные вопросы...»


И отмечал, что уход Виктора Лукашенко с должности помощника президента, если это случится, станет приличной потерей:

«Я пока не вижу человека, который исполнял бы эти обязанности».
 
 
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