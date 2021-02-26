|
Sports.ru, одним из основателей которого был белорус, продан крупному инвестиционному фонду
Источник материала: Tut.by
Сайт Sports.ru, одним из основателей которого был белорус Дмитрий Навоша, продан крупному инвестиционному фонду. Фонд получит 100% в Sports.ru, сообщает
Инвестиционный фонд основателя Faberlic Алексея Нечаева завершил сделку по покупке интернет-издания Sports.ru. Помимо основного бизнеса Sports.ru, в сделку также войдут сеть спортивных блогеров United и маркетинговое агентство Fever Pitch, говорится в сообщении компании. Международные проекты холдинга — Tribuna.com и Betting Insider — в сделку не входят и продолжат работать автономно. Сумма сделки не раскрывается.
«Задача фонда — диверсифицировать основной бизнес за счет цифровых активов. Мы любим проекты с сильным сообществом, это всегда многое говорит об устойчивости бизнеса. Например, мы уже инвестировали в проект о материнстве Baby.ru и видим в Sports.ru продолжение этой стратегии», — рассказал Forbes управляющий партнер фонда Илья Пушкин.
По словам генерального директора Sports.ru Марка Тена, сделка позволит Sports.ru более уверенно планировать капиталоемкие проекты с длинным циклом окупаемости, например, покупку прав на спортивные трансляции, производство оригинального видеоконтента, развитие проекта о здоровом образе жизни. «Наши амбиции не ограничиваются экспансией внутри спортивного рынка. Мы целимся в то, чтобы вместе с новыми партнерами создать медиахолдинг, состоящий из разных тематических медиа и сервисов — спорт, киберспорт, здоровье, материнство, финансы и инвестиции, кино и сериалы — любых вертикалей с потенциалом для объединения людей в сообщества», — рассказал Марк Тен.
По его словам, операционно в компании ничего не поменяется, команда в полном составе продолжит работу. Основатели Дмитрий Навоша и Дмитрий Степанов войдут в совет директоров Sports.ru в роли наблюдателей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фонд получит 100% в Sports.ru, выяснил Forbes. Международные проекты холдинга - Tribuna.com и Betting Insider - в сделку не входят и продолжат работать автономно
|
Свежие газеты
Архив (Разное)