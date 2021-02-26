В США рассказали о российском оружии, которое не нужно военным

Источник материала: Tut.by

Концерн «Калашников» скоро начнет поставлять заказчикам пистолет-пулемет ППК-20. «Поставок ППК-20 пока еще не было, они планируются в 2021 году», — сообщил ранее на этой неделе генеральный директор концерна Дмитрий Тарасов в беседе с журналистами на выставке вооружений IDEX 2021. Однако американское издание The National Interest полагает , что военным новинка попросту не нужна, пишет «ИноСМИ».

Впервые пистолет-пулемет ППК-20 был представлен в 2020 году — он имеет калибр 9×19 миллиметров, а сконструирован на базе более ранней версии, разработанной в начале 2000-х годов и получившей обозначение ПП-19−01 «Витязь-СН». Его историю можно проследить еще дальше — до пистолета-пулемета ПП-19 «Бизон», который был разработан в 1993 году под патрон 9×18 пистолета Макарова.

Аббревиатура ППК означает «пистолет-пулемет Калашникова». Однако, как уже было отмечено ранее, его название не является отсылкой к знаменитому автомату АК-47 конструктора Михаила Калашникова; скорее, он был назван так в честь его сына Виктора Калашникова, который возглавлял работу по созданию первоначальной версии «Бизона» и умер в 2018 году.

При весе примерно три килограмма и при длине 46 сантиметров со сложенным прикладом ППК-20 может похвастаться тем, что по пропорциям ничем не отличается от предшественника. Питание у него тоже осуществляется из магазина на 30 патронов.

Однако за этими схожими чертами скрываются многочисленные более мелкие изменения. Продолжая логику, использованную при разработке платформы АК-12, ППК-20 обладает целым рядом новых характеристик при сохранении классического дизайна пистолета-пулемета «Витязь-СН».

В стильном рекламном видео, опубликованном в прошлом году концерном «Калашников», представлены основные усовершенствования, а также дополнения, отличающие его от предшественника. Его приклад имеет шесть изменяемых позиций, а складывается на левую сторону. Кроме того, он имеет рукоятку с желобом, что сделано для улучшения эргономики.

На ППК-20 установлена планка Пикатинни, которая позволяет использовать больше дополнительного оборудования, и в этом его большое преимущество по сравнению с «Витязем». Кроме того, новый пистолет-пулемет оборудован креплением для быстрой установки устройства бесшумной стрельбы, и, судя по всему, будет поставляться с дополнительным глушителем.

В комплект поставки входит также ремень с несколькими фиксаторами, камуфляжная сумка для магазинов, чистящих инструментов, глушителей и других приспособлений. Как и у других модернизированных автоматов Калашникова, на ППК-20 установлен новый переключатель, позволяющий вести более стабильный огонь. Используемые 9-миллиметровые патроны компактные, легкие и вызывают относительно небольшую отдачу; все это предоставляет дополнительные преимущества полицейским силам, для которых и предназначен ППК-20.

Помимо значительных изменений в оснащении, при разработке ППК-20 были учтены те проблемы, которые существовали при производстве «Витязя-СН» и могли вызывать некоторые сложности. На самом деле в презентационном видео концерна «Калашников» подчеркивается, что ППК-20 «прошел государственные испытания» и «признан годным для серийного производства».

Поскольку не существует гражданского варианта ППК-20 и его предшественника, то американская версия Калашникова KR-9 SBR — это довольно удачная возможность получить опыт использования стрелкового оружия типа «Витязь». Судя по всему, ППК-20 заменят пистолеты-пулеметы «Витязь» и будут использоваться сотрудниками российского Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Федеральной службы охраны (ФСО).

Конкретные экспортные планы еще не объявлены, однако ППК-20 был представлен на выставке IDEX 2021, что, несомненно, свидетельствует о том, что концерн «Калашников» намерен предложить этот пистолет-пулемет иностранным клиентам.