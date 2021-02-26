Лукашенко: ни один мой ребенок не будет президентом Беларуси после меня

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По его словам, его сын при избрании главой НОК не будет государственным служащим.





"Много ж вы слышите разговоров: транзит власти. Вот тут сейчас Лукашенко старшему, как минимум, передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня", - сказал Лукашенко.





Напомним, Александр Лукашенко назвал условия своей отставки. Он может уйти из власти, если не будет протестов в стране и будут гарантии безопасности для его сторонников. Однако в переговоры он ни с кем не вступает, поэтому непонятно, ккто должен дать гарантии. Ну а без протестов Лукашенко за 26 лет даже не думал об отставке, в чем сам признался после выборов. Поэтому ... тупик.