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Лукашенко: ни один мой ребенок не будет президентом Беларуси после меня

26.02.2021 14:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко заявил, что не намерен передавать своим детям власть в стране. Сегодня его старший сын Виктор Лукашенко был избран на пост президента Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси.



Об этом сообщает БелТА.

По его словам, его сын при избрании главой НОК не будет государственным служащим.

"Много ж вы слышите разговоров: транзит власти. Вот тут сейчас Лукашенко старшему, как минимум, передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня", - сказал Лукашенко.

Напомним, Александр Лукашенко назвал условия своей отставки. Он может уйти из власти, если не будет протестов в стране и будут гарантии безопасности для его сторонников. Однако в переговоры он ни с кем не вступает, поэтому непонятно, ккто должен дать гарантии. Ну а без протестов Лукашенко за 26 лет даже не думал об отставке, в чем сам признался после выборов. Поэтому ... тупик.  
 
 
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Александр Лукашенко заявил, что не намерен передавать своим детям власть в стране. Сегодня его старший сын Виктор Лукашенко был избран на пост президента...
 
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