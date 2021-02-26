Российский рубль резко подешевел

За предыдущие три дня стоимость валютной корзины подскочила на 1,06%. Таким образом, белорусский рубль отыграл больше половины этого снижения всего за один день.





Курс доллара вырос на 0,0037 BYN до 2,6057 BYN/USD. За последние восемь торгов доллар дорожал семь раз, за это время его стоимость выросла всего на 0,0258 BYN.





Курс евро упал на 0,0093 BYN до 3,1662 BYN/EUR и оставил максимум за три недели. За предыдущие пять дней торгов евро подорожал на 0,0522 BYN.





Курс российского рубля рухнул сразу на 0,0383 BYN до 3,5028 BYN/100 RUB. Такое резкое ослабление сбросило рубль с максимума за 176 дней (почти полгода).





Итоги февраля 2021 на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль завершил февраль укреплением к доллару и евро, но довольно сильно девальвировался к российскому рублю (по итогам торгов 25 февраля российский рубль поднимался до максимума за полгода) :





курс доллара −0,0205 BYN (−0,78%);

курс евро −0,0136 BYN (−0,43%);

курс российского рубля +0,0570 BYN (+1,65%);





Итоги с начала 2021 года

С начала года белорусский рубль существенно подешевел к доллару и незначительно укрепился к евро. Рубль РФ при этом немного подорожал. Пока никакой катастрофы не случилось. Зиму продержались.





курс доллара +0,0268 BYN (+1,04%);

курс евро −0,0018 BYN (−0,06%);

курс российского рубля +0,0157 BYN (+0,45%);

корзина валют +0,51%.





Центробанк России

В Москве на валютной бирже к 11:30 средневзвешенный курс доллара подскочил почти на рубль до 74,4373 RUB/USD. Аналогичный курс евро вырос тоже почти на рубль до 90,47 RUB/EUR.