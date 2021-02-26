ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В этих российских приправах обнаружили кишечную палочку. Посмотрите, может, у вас дома такая

26.02.2021 14:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Брестская областная инспекция Госстандарта выявила небезопасные приправы и специи импортного производства
1 из 3
Чаще всего нарушения по безопасности встречаются именно в приправах и специях без которых трудно представить современную кулинарию. 

Так Пинским отделом государственного надзора Брестской областной инспекции Госстандарта в торговой сети Лунинецкого района выявлены приправы и специи, содержащие бактерии группы кишечной палочки. 

По результатам проверки продажа опасной продукции запрещена, импортерам направлены предписания об ее изъятии из обращения.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестская областная инспекция Госстандарта выявила небезопасные приправы и специи импортного производства
 
Новости дня
Новости разные
 
На выходных в обменниках будет высокий курс доллара
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by