Погода в СНГ: в Казахстане закрыли дороги из-за метели, в Беларусь пришло потепление

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В странах Содружества зима пока не хочет уступать свои права. В некоторых республиках до сих пор морозно, идет снег. Подробности – в материале телеканала «МИР 24».

В Алматы сегодня морозно и солнечно. В южной столице минус семь, а на севере Казахстана похолодает до минус 40. Почти на всей территории республики бушует непогода.

Из-за метели и сильного ветра дороги закрыли в восьми регионах. Однако некоторых водителей плохая видимость и предупреждения синоптиков не останавливают. Вызволять снежных пленников приходится спасателям.

В Западно-Казахстанской области на закрытой трассе столкнулись два автомобиля. В результате четыре человека погибли, еще шестеро госпитализированы.

Сегодня в Кыргызстане самый холодный день февраля. Дневная температура воздуха в Бишкеке опустилась до минус шести градусов. Морозы держатся и в горах. Холода заставили редких диких животных спуститься с вершин в поисках пищи. Это подтверждают и кадры с фото- и видеоловушек.

Например, священная птица Улар – мечта любого охотника – не спеша прогуливается перед камерой. Сотрудники «Союза охраны природы Германии» получили редкие кадры дикой медведицы и трех медвежат.

Сегодня в Душанбе плюс пять, временами снег и туман. В целом по республике осадков не будет. Но на горных участках сохраняется высокая опасность схода лавин. Только за последние сутки сотрудники КЧС ликвидировали более 10 снежных обвалов. Сейчас высокогорные трассы открыты для движения, на них круглосуточно дежурят мобильные спасательные отряды. Комитет по ЧС предупреждает, что помимо лавин, существует опасность камнепадов, снежных заносов и гололедицы.

В столице Армении солнце и плюс 10 – самый теплый день за последнюю неделю. Ясная погода в столице продержится еще два дня. В регионах тоже без осадков. Несмотря на весеннюю погоду, в Сюникской области на трассах Артик-Алагяз и Ванадзор-Дилижан местами гололед. В северной Ширакской области метель. По данным синоптиков, начало марта будет снежным, поэтому советуют пока не убирать теплую одежду.

Сегодня в Беларуси ветрено. В Витебской области порывы достигают 18 метров в секунду. Зато столбики термометров поднимутся до 14 градусов тепла.

У любителей зимней рыбалки осталось несколько дней, чтобы добыть щуку. С 1 марта в большинстве областей Беларуси вводится запрет на лов этой рыбы. Хищница идет на нерест. Нарушителям грозит штраф – до ста долларов за особь или даже уголовная ответственность.