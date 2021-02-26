Сообщение о минировании ТЦ «Дана Молл» оказалось ложны

Сообщение о минировании столичного торгового центра «Дана Молл» не подтвердилось, сообщила в телеграм-канале пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.





«Саперно-пиротехнические группы обследовали указанный объект и прилегающую территорию, взрывных устройств не обнаружено. Сотрудники милиции проводят необходимые мероприятия по установлению личности автора сообщения», — отметила пресс-служба.

С начала года это уже седьмое анонимное сообщение о минировании зданий. 27 и 30 января, 3, 10, 11 и 15 февраля неизвестные сообщили о минировании в столице учреждений образования, административных, гостиничных, промышленных предприятий, транспортных и торговых объектов. Эти сведения также оказались ложными.