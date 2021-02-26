|
Кузнецов: «Явная демонстрация абсолютно недвусмысленных планов»
26.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Основатель «Сильных новостей» – о «рокировочке» на «выборах» президента НОК, где Лукашенко-старшего сменил другой Лукашенко, а именно – Виктор.
Виктор Лукашенко. Фото пресс-службы НОК
– Достаточно знаковое событие, –
Общеизвестным фактом является то, что в Беларуси, с момента прихода на президентский пост Лукашенко, других президентов не было. Это в других странах есть президенты компаний, советов директоров, фирм и организаций. А у нас есть специальные законы, которыми регулируется, что должность «президент» есть только у, собственно, главы государства, а также – в НОК. И оба «президента» у нас всегда были в одном лице – Александра Лукашенко.
Действующий белорусский правитель – это политик, мотивацию поступков которого очень сложно (если не невозможно) понять логикой. Но психологические мотивы играют в них одну из первых, если не ведущую, роль. И среди этих мотивов не последнюю роль занимает символизм.
Например, не так давно, через «сливы» видео силовиков, в информационное пространство просочились позывные, которыми он пользуется: «Первый» и «Восток». С «Первым» вроде все понятно – так и их телеграм-канал называется: первый президент, первое лицо, все такое.
Но почему «Восток»? Из-за приверженности интеграции? Да вот не совсем. Дело в том, что в психологии людей той эпохи «Восток» – это фактический синоним слова «Первый». Именно так назывался корабль, на котором впервые в истории человечества отправился в космос первый космонавт Юрий Гагарин. Для людей, встретивших это ошеломляющее для того времени событие в детском возрасте это – мощнейший психологический якорь. Вот и «Восток», потому что – первый.
Со словом «президент» у нас в стране похожая ситуация и своеобразное к нему отношение: фактическая приватизация и полная монополизация.
Исходя из того,
Однако если посмотреть на это с точки зрения отношения к должности «президента», как к собственности, то мы видим явную демонстрацию абсолютно недвусмысленных планов. Это история о том, что если «президентом» будет не Александр, то все равно кто-то с той же фамилией.
И это не просто демонстрация. С учетом того, что практического смысла в этой замене не было, это – жест, четкий месседж: плевали мы на ваши санкции, президента с другой фамилией здесь не будет.
По соцсетям разлетается версия, что таким хитрым способом, мол, хотели просто Виктора
По мне, это достаточно странное утверждение, с учетом того, что, если уж смотреть на законы, на той должности Виктор изначально не должен был находиться: законом запрещено прямое подчинение близких родственников на госслужбе.
Он занимал эту должность вопреки всяким законам, и никто бы не придумывал таких сложных схем для того, чтобы его этой должности лишить.
Мне кажется, что те, кто считает, что Лукашенко передвинул Виктора в НОК, чтобы избавиться от него в Совбезе, якобы за нелояльность, в данном случае выдают желаемое за действительное.
Трудно представить себе, чтобы правитель не нашел другого способа лишить сына должности за личную нелояльность, кроме как уступить одну из своих.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основатель «Сильных новостей» – о четком месседже Лукашенко миру.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)