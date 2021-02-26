Свидание бывших? Ирина Шейк и Брэдли Купер прокатились по Нью-Йорку

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супермодель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер впервые за долгое время показались вместе на публике: бывшие возлюбленные покатались на авто по Нью-Йорку.

Купер и Шейк были вместе четыре года и все это время тщательно скрывали свой роман. Лишь после рождения дочки они начали выходить в свет, но потом расстались . Причиной разрыва считали Леди Гагу, но слухи об интрижке не подтвердились. Некоторые поклонники все еще верят, что пара будет вместе, умиляясь их дружбе и умением разделять родительские обязанности.

Очередной всплеск радости фанатов вызывало появление Шейк и Купера на улицах Нью-Йорка: знаменитые бывшие прокатились по городу на машине и попали в объективы фотографов.

При этом, в автомобиле Купера не заметили дочь знаменитостей - Лею, что снова навело поклонников на мечтательные слухи о романтическом свидании и скором воссоединении пары.

"Они точно будут вместе, я уверена"; "Самая красивая пара"; "А малышки с ними нет! Точно поехали на свидание"; "Свидание бывших - так романтично", - прокомментировали в сети.

Напомним, что недавно Шейк провела время с дочкой и показала, в чем встречать весну .

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