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Свидание бывших? Ирина Шейк и Брэдли Купер прокатились по Нью-Йорку
26.02.2021 14:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Супермодель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер впервые за долгое время показались вместе на публике: бывшие возлюбленные покатались на авто по Нью-Йорку.
Купер и Шейк были вместе четыре года и все это время тщательно скрывали свой роман. Лишь после рождения дочки они начали выходить в свет, но потом
Очередной всплеск радости фанатов вызывало появление Шейк и Купера на улицах Нью-Йорка: знаменитые бывшие прокатились по городу на машине и попали в объективы фотографов.
При этом, в автомобиле Купера не заметили дочь знаменитостей - Лею, что снова навело поклонников на мечтательные слухи о романтическом свидании и скором воссоединении пары.
"Они точно будут вместе, я уверена"; "Самая красивая пара"; "А малышки с ними нет! Точно поехали на свидание"; "Свидание бывших - так романтично", - прокомментировали в сети.
Напомним, что недавно Шейк провела время с дочкой и показала,
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Пользователи социальных сетей активно обсуждают редкое совместное появление знаменитостей в объективах папарацци.
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