Бондаренко: в уличных протестах есть некий инфантилизм

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Бондаренко: необходимость реформ не значит, что надо выходить на площади

Украинцам, которые прошли через два "Майдана" и две революции, как никому на постсоветском пространстве, понятен этот процесс "отрезвления", считает собеседник Sputnik.

"Люди выходят на улицы и площади, люди готовы мерзнуть и страдать ради некой идеи, которую они сами для себя пока не могут сформулировать. Они хотят жить лучше, хотят, чтобы "потекли молочные реки и кисельные берега", но при этом чтобы это произошло "по щучьему веленью". Есть в этом некий инфантилизм", ― полагает Бондаренко.

Во время двух украинских "Майданов" у тех, кто стоят на трибуне, не было конструктивных программ, была программа "против" ― Кучмы или Януковича, но не было программы "за" ― они не сформулировали, чего они в результате хотят, рассказывает собеседник.

"Уверен, что та же ситуация происходит и в Беларуси, где выступления оппозиции в прошлом году были не столько "за", сколько "против". Против Лукашенко, но при этом если опросить граждан, выходивших на протесты, чего они хотят, я уверен, что их ответы будут кардинально противоположными", ― рассуждает Бондаренко.

Как в Украине у каждого было свое представление об идеальное стране, то же самое наблюдается сейчас и в Беларуси, считает эксперт. Большинство протестующих не смогут сформулировать некую единую программу, у каждого свои взгляды. И в Беларуси, как и ранее в Украине, срабатывает не столько концепция "за" некий стратегический курс, сколько концепция "против".

При этом Украина после 2014 года жестоко поплатилась за отсутствие таких конструктивных программ, за отсутствие видения развития ситуации в стране, убежден Бондаренко.

"Перемены нужны, но эволюционным путем. Активность граждан должна быть направлена на поддержку реформ. Эволюция не должна опаздывать или превращаться в застой. История позднего СССР нас должна учить, что всему должно прийти свое время. И если время реформ наступает, то его необходимо стимулировать и поддерживать на уровне простых граждан", ― рассуждает политолог.

Необходимость реформ не значит, что надо выходить на площади, но каждый на своем месте, используя свою гражданскую позицию, может выступить в роли двигателя этих эволюционных процессов, резюмирует он.

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