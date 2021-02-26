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Оформление транспорта в ПП "Силене" будет полностью прекращено на три часа

26.02.2021 14:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 фев – Sputnik. В пункте пропуска "Силене" на белорусско-латвийской границе (с белорусской стороны - "Урбаны") в пятницу будет полностью прекращено оформление транспорта с 14:00, сообщила пресс-служба ГПК Беларуси.

Отмечается, что "это связано с проведением дезинфекции помещений пункта пропуска". Госпогранкомитет Беларуси рекомендует учитывать эту информацию при планировании пересечения границы в пункте пропуска "Урбаны".

"Ориентировочное время возобновления работы латвийского пункта пропуска - 17:00", - говорится в сообщении ГПК.

© Sputnik
Свыше 500 грузовиков скопились на выезде из Беларуси в Литву

Следить онлайн за очередями перед пунктами пропуска можно на сайте ГПК Беларуси в разделе интернет-портала "Обстановка на границе".

По состоянию, на 13:40 пятницы в "Урбанах" своей очереди на въезд в Латвию не ожидает ни одна машина. Также нет очередей и в "Григоровщине". Своего въезда в Литву ждут 430 машин.

Не первый раз

В середине февраля пункт пропуска "Мядининкай" на белорусско-литовской границе (с белорусской стороны - "Каменный Лог") временно останавливал запуск транспортных средств из-за "сложных погодных условий и уборки снега".

Также возникали очереди на границе Беларуси и Литвы. В Госпогранкомитете сообщали, что белорусская сторона работает без перебоев, и отмечали, что литовские пограничники нарушают договоренности о ритмичном приеме транспорта, что приводит к образованию очередей.

В начале пандемии ряд стран, которые граничат с Беларусью, временно закрыли некоторые пункты пропуска в целях безопасности, что в свою очередь, повлияло на формирование очередей из грузовиков.

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Теги: Минск
 
 
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На въезд в Латвию очередей в пятницу днем не наблюдается, лишь на литовской границе своей очереди ждут более 400 грузовиков.
 
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