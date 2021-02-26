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В России хотят вернуть на рынок уникальное револьверное ружье

26.02.2021 15:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уникальное российское револьверное ружье МЦ-255 может вскоре вновь поступить в продажу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ростеха.


Фото: wikipedia.org

«Не имеющее аналогов на рынке револьверное ружье МЦ-255 производилось предприятием серийно и приобрело большую популярность среди охотников. Планируется возобновление производства этого изделия», — сообщили в Ростехе.

В госкорпорации подчеркнули, что в Центральном конструкторском исследовательском бюро спортивно-охотничьего оружия (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» под управлением корпорации «Ростех»), разрабатываются новые образцы гражданского оружия. Как нарезного, так и гладкоствольного.

«В этом году планируется выпуск на рынок целого ряда моделей, среди которых новые оригинальные разработки», — отметили в Ростехе.

Уникальное револьверное ружье МЦ-255 уже выпускалось в Туле в небольших количествах начиная с 2000 года, однако вскоре исчезло с рынка гражданского оружия на длительное время.

Всего было разработано три различных исполнения ружья в 12-м и 20-м гладкоствольных калибрах — 18,5 мм и 15,6 мм соответственно, а также в американском калибре 0,410 дюйма — 10,41 мм.

 
 
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Ранее оружие уже выпускалось, однако потом производство прекратили.
 
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