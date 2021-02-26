В США разбился французский истребитель

Источник материала: Tut.by

Легкий истребитель Mirage F1B, принадлежащий частной компании, разбился во время учебного полета. Об этом пишет The Aviationist.



Истребители Mirage. Иллюстративное фото: wikipedia.org

Авария произошла утром 25 февраля на авиабазе Тиндалл, рассказал командир 325-го истребительного авиаполка Грегори Мозли. В его заявлении, опубликованном в соцсетях авиабазы, сказано, что самолет, принадлежащий компании Airborne Tactical Advantage Company (ATAC), потерпел крушение в конце полета. Оба пилота выжили и доставлены в больницу во Флориде. «Наши мысли и молитвы с пилотами и их семьями», — написал Мозли.

ATAC — это частная оборонная фирма, которая предоставляет военным самолеты во время учений. Компания была выбрана для обучения личного состава двух авиабаз ВВС США. Уже 20 лет ATAC сотрудничает с американскими военными.

Основу авиапарка компании составляют чехословацкие L-39ZA Albatros, британские Hawker Hunters MK-58 и израильские IAI Kfir. В 2017 году, когда Франция сняла с вооружения 63 истребителя Mirage F1, их приобрела ATAC — один из этих самолетов и разбился 25 февраля.