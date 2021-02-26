ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В США разбился французский истребитель

26.02.2021 15:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Легкий истребитель Mirage F1B, принадлежащий частной компании, разбился во время учебного полета. Об этом пишет The Aviationist.


Истребители Mirage. Иллюстративное фото: wikipedia.org

Авария произошла утром 25 февраля на авиабазе Тиндалл, рассказал командир 325-го истребительного авиаполка Грегори Мозли. В его заявлении, опубликованном в соцсетях авиабазы, сказано, что самолет, принадлежащий компании Airborne Tactical Advantage Company (ATAC), потерпел крушение в конце полета. Оба пилота выжили и доставлены в больницу во Флориде. «Наши мысли и молитвы с пилотами и их семьями», — написал Мозли.

ATAC — это частная оборонная фирма, которая предоставляет военным самолеты во время учений. Компания была выбрана для обучения личного состава двух авиабаз ВВС США. Уже 20 лет ATAC сотрудничает с американскими военными.

Основу авиапарка компании составляют чехословацкие L-39ZA Albatros, британские Hawker Hunters MK-58 и израильские IAI Kfir. В 2017 году, когда Франция сняла с вооружения 63 истребителя Mirage F1, их приобрела ATAC — один из этих самолетов и разбился 25 февраля.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Наши молитвы с пилотами и их семьями».
 
Новости дня
Новости разные
 
Зимняя рыбалка в оттепель: понаблюдали за рыбаками под Минском
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by