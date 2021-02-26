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Белорусская Andersen впервые вошла в топ-50 крупнейших ИТ-работодателей Украины

26.02.2021 15:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская ИТ-компания Andersen по итогам прошлого года впервые вошла в топ-50 крупнейших работодателей IT-отрасли в Украине. Об этом сообщает Office Life со ссылкой на украинский ресурс DOU.UA.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: John Schnobrich / Unsplash

По подсчетам украинского издания, в конце первого полугодия в украинских офисах Andersen работало 550 человек, на тот момент компания занимала 42-е место. По итогам второго полугодия штат увеличился на 50 сотрудников, но компания опустилась на 44-ю строчку.

Центры разработки Andersen в Украине находятся в Киеве, Одессе, Черкассах, Чернигове, Харькове и Днепре. Несколько сотен программистов работают также в Беларуси (в Минске, Витебске, Полоцке и Гомеле) и России (в Санкт-Петербурге и Пензе). Центральный офис IT-компании, специализирующейся на разработке веб- и мобильных приложений, программного обеспечения для рабочих станций и серверов и других продуктов, до февраля 2021 года располагался в Минске. Но недавно было объявлено, что он переносится в Киев.

Лидером топ-50 важнейших работодателей украинской IT-отрасли с 2012 года является EPAM Systems. Эта компания первая в стране преодолела 10-тысячный рубеж — в ее пяти украинских офисах по итогам прошлого года было трудоустроено уже 10,3 тыс. человек.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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По итогам второго полугодия штат увеличился на 50 сотрудников, но компания опустилась на 44-ю строчку.
 
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