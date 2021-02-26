Поразительная ловкость: смотрите, как коты выполняют трюки с мячом для пинг-понга

Источник материала: Tut.by

Житель Японии снял поразительное видео со своими котами Беруру и Буруру: питомцы выполняют различные трюки с мячиками для пинг-понга, загоняя их в стаканчики и сбивая фигурки домино.

К слову, пушистые друзья довольно популярны и уже не раз показывали свой ум и доказывали свою находчивость.