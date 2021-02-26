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Поразительная ловкость: смотрите, как коты выполняют трюки с мячом для пинг-понга
Источник материала: Tut.by
Житель Японии снял поразительное видео со своими котами Беруру и Буруру: питомцы выполняют различные трюки с мячиками для пинг-понга, загоняя их в стаканчики и сбивая фигурки домино.
К слову, пушистые друзья довольно популярны и уже не раз показывали свой ум и доказывали свою находчивость.
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Житель Японии снял поразительное видео со своими котами Беруру и Буруру.
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