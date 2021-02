Песни из новогоднего огонька Урганта выпустили в формате альбома

Источник материала: Tut.by

Композиции из новогоднего выпуска «Вечернего Урганта», который прошел в итальянском стиле, вышли в виде альбома. На пластинку попали 12 треков на итальянском языке, в записи которых участвовали популярные музыканты — Егор Крид, Niletto, Клава Кока, Cream Soda, Дора, Даня Милохин, Николай Басков, Little Big и другие.



Фото: 1tv.ru

Попрощаться с непростым 2020 годом команда «Вечернего Урганта» решила необычно. Вместо классического «Голубого огонька» в эфир вышла музыкальная передача Ciao, 2020! в итальянском стиле, где выступили главные российские звезды прошедшего года. Свои суперхиты спели Клава Кока (тут она Claudia Cocca), Егор Крид (Giorgio Criddi), группа Cream Soda (Crema De La Soda), Иван Дорн (Giovanni Dorni) и другие артисты.

Создатели шоу перевели главные российские треки прошлого года на итальянский язык. Им удалось ярко и с юмором реанимировать формат новогодних передач, от которых все устали. Зрители это оценили: выпуск залетел в тренды YouTube, его посмотрели почти 10 миллионов раз.

Listen to CIAO 2020 — Various artists on Yandex Music

Теперь послушать композиции на итальянском, попавшие в новогоднее шоу, можно в формате альбома. Сборник Ciao, 2020!, в который вошли 12 песен, ищите на главных стриминговых площадках.