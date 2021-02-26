Лукашенко упростил ввод в эксплуатацию частных домов и дач

Источник материала: Tut.by

Сегодня Александр Лукашенко подписал указ № 58 «Об осуществлении строительной деятельности», сообщает его пресс-служба. Этим документом как минимум упрощается ввод в эксплуатацию частных домов. Рассказываем, что еще сказано в указе.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Документ принят в целях стимулирования предпринимательской инициативы и деловой активности в строительной деятельности, а также упрощения порядка и сокращения сроков инвестиционного цикла возведения объектов.

Например, в соответствии с указом разрешается ввод в эксплуатацию объектов пятого класса сложности без получения заключений надзорных органов о соответствии этих объектов проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности. К таким объектам относятся как минимум одноквартирные и блокированные жилые дома высотой до семи метров, садовые домики (дачи), хозяйственные постройки на приусадебных, садовых и дачных участках, здания и сооружения агроэкотуризма, дороги, линии электроснабжения и связи.

То есть этот документ сделает легче ввод в эксплуатацию домов как застройщикам, так и частным лицам.

Кроме того, указом снижен размер резервирования средств, которые предназначены для исполнения подрядчиком своих обязательств по устранению недостатков строительных работ, выявленных в период гарантийного срока. Этот размер теперь будет 0,5% от стоимости работ вместо прежних 1,5%.

А еще согласно документу подрядчикам предоставлено право на использование 50% ранее зарезервированных средств, находящихся на специальном счете на дату вступления в силу указа, на пополнение своей «оборотки».

Совмин же наделяется полномочиями на установление порядка параллельного проектирования и строительства объектов.