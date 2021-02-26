ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко упростил ввод в эксплуатацию частных домов и дач

26.02.2021 15:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня Александр Лукашенко подписал указ № 58 «Об осуществлении строительной деятельности», сообщает его пресс-служба. Этим документом как минимум упрощается ввод в эксплуатацию частных домов. Рассказываем, что еще сказано в указе.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Документ принят в целях стимулирования предпринимательской инициативы и деловой активности в строительной деятельности, а также упрощения порядка и сокращения сроков инвестиционного цикла возведения объектов.

Например, в соответствии с указом разрешается ввод в эксплуатацию объектов пятого класса сложности без получения заключений надзорных органов о соответствии этих объектов проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности. К таким объектам относятся как минимум одноквартирные и блокированные жилые дома высотой до семи метров, садовые домики (дачи), хозяйственные постройки на приусадебных, садовых и дачных участках, здания и сооружения агроэкотуризма, дороги, линии электроснабжения и связи.

То есть этот документ сделает легче ввод в эксплуатацию домов как застройщикам, так и частным лицам.

Кроме того, указом снижен размер резервирования средств, которые предназначены для исполнения подрядчиком своих обязательств по устранению недостатков строительных работ, выявленных в период гарантийного срока. Этот размер теперь будет 0,5% от стоимости работ вместо прежних 1,5%.

А еще согласно документу подрядчикам предоставлено право на использование 50% ранее зарезервированных средств, находящихся на специальном счете на дату вступления в силу указа, на пополнение своей «оборотки».

Совмин же наделяется полномочиями на установление порядка параллельного проектирования и строительства объектов.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня Александр Лукашенко подписал указ № 58 «Об осуществлении строительной деятельности». Что меняется?
 
Новости дня
Новости разные
 
Блогера Сергея Петрухина бросили в карцер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by