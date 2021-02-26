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В Беларуси введут уголовную ответственность за неоднократное участие в протестах

26.02.2021 15:05 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Власти готовят поправки в УК: уголовную ответственность за неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий.

«Предлагается включить в УК новые статьи и составы преступлений, которыми предусматривается ответственность за экстремизм, неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий, распространение владельцем интернет-ресурса запрещенной информации, производство (ввоз, сбыт) фальсифицированных медпрепаратов, а также незаконный сбор и распространение персональных данных», - говорится в сообщении на Национальном правовом интернет-портале.

Эти изменения в УК разрабатывает межведомственная рабочая группа. Причиной введения изменений называется дополнительная охрана конституционного строя страны, жизни и здоровья граждан.

В делах, не связанных с политикой, ожидается некоторое послабление. Так, предполагается исключение из Уголовного кодекса ряда статей и составов преступлений. Также предлагают конкретизировать условия, при которых не наступает превышение пределов необходимой обороны (если человек вследствие неожиданности посягательства не мог объективно оценить его опасность и характер), уточнить назначение штрафа в зависимости от обстоятельств преступления и личности преступника, а также возможность рассрочки его оплаты. Внедряется также институт замены наказания, не связанного с изоляцией от общества.

По мнению главы Администрации президента Игоря Сергеенко, документ носит «крайне важный характер как для государства, так и для простых людей».

Напомним, что по информации председателя СК Ивана Носкевича, с лета 2020 года подразделениями Следственного комитета возбуждено и расследуется более 2300 уголовных дел экстремистской направленности. Число политических заключенных в Беларуси перевалило за 250 человек.

 

 
 
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Власти готовят поправки в УК: уголовную ответственность за неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий.
 
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