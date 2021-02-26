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Блогера Сергея Петрухина бросили в карцер

26.02.2021 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом в Фейсбуке написал руководитель Могилевской областной организации ОГП Владимир Шанцев.



26 февраля он относил в Могилевский изолятор передачу для Сергея Петрухина, но ее не приняли, пояснив, что Петрухин в карцере до 7 марта, передает Свабода.

49-летнего брестского блогера Сергея Петрухина задержали в деревне под Пуховичами 16 июня.

Его обвиняют в "организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок", в "оскорблении представителя власти в связи с исполнением служебных обязанностей" и в "оскорблении судьи".
 
 
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Об этом в Фейсбуке написал руководитель Могилевской областной организации ОГП Владимир Шанцев.
 
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