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То ли еще будет? Нацбанк отмечает ухудшение финансового состояния организаций в 2020 году

26.02.2021 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Согласно предварительным данным, за январь-ноябрь 2020 года, сумма убытков белорусских организаций увеличилась более чем в 4 раза, а чистая прибыль – сократилась почти на 45%.

Согласно данным, опубликованным в Аналитическом обозрении Нацбанка, за январь-ноябрь 2020 года чистый убыток белорусский компаний увеличился на 429,2% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Раньше он составлял 1,4 млрд рублей, а теперь – более 6 млрд рублей.

За это же время чистая прибыль сократилась с 10,5 млрд рублей, до 5,8 млрд рублей или на 44,8%.

Доля убыточных организаций к их общему количеству увеличилась с 13,9% до 17,1%.

В абсолютных цифрах количество убыточных организаций увеличилось с 938 до 1154, а средний чистый убыток на одну такую организацию вырос с 1,5 до 5.2 млн рублей.

В то же время объем средств из бюджета, направленных на покрытие этих убытков, сократился. Если в 2019 на покрытие убытков из бюджета было направлено более 2 млрд рублей (при том, что убыток составил только 1,4 млрд рублей), то в 2020 году на эти цели направили всего 1,94 млрд рублей, хотя убыток составил более 6 млрд рублей.

Таким образом, отмечается в Аналитическом обозрении Нацбанка, произошло существенное ухудшение финансового положения белорусских организаций.
 
 
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Согласно предварительным данным, за январь-ноябрь 2020 года, сумма убытков белорусских организаций увеличилась более чем в 4 раза, а чистая прибыль – сократилась...
 
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