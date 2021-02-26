Руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко записал эмоциональное видео.





В своем обращении он отметил, что «нам надо собрать волю в кулак», ведь «каждый из нас способен отыскать собственные причины для продолжения борьбы».

Латушко подчеркнул, что сегодня на стороне перемен рабочие, врачи, преподаватели, ИП, актеры, музыканты, чиновники. Это люди, «по которым прошелся режим».

Он заверил, что каждый день помнит о политзаключенных.

«Могу ли я махнуть на них рукой, забыть, закрыть глаза на несправедливость? Мы не имеем права сдаваться, пока не увидим их на свободе. А увидеть их на свободе – это первый день новой Беларуси. Нам надо идти вперед. Нам страшно, больно, но мы сильные, потому что нас много, нас большинство. И мы не согласны с жестокостью и беззаконием. Мы все вместе отправились в этот путь, и только вместе мы дойдем до победы», — заявил Латушко.