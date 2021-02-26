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Адвокат Бабарико: «Остается свободным даже в тюрьме, с ясным умом и верой в добро»

26.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Дмитрий Лаевский в пятницу посетил своего подзащитного в СИЗО КГБ в Минске.

Как выяснилось, сообщает адвокат экс-претендента в президенты, Виктору Бабарико даже не объявляли про перерыв в суде.

– Узнав о причинах перерыва, он тоже удивился – почему не задействованы запасной судья или народный заседатель, которые объявлены были в первый день заседания. Еще поговорили про конспирологию и информационные вбросы, посмеялись, – рассказывает Дмитрий Лаевский.

По его словам, Виктор Дмитриевич отлично держится.

– Ни пропаганда, ни сфабрикованные обвинения, ни арест сына и близких людей, ни угроза изъятия имущества, ни восемь месяцев заключения – ничто не сломило волю человека, он остается свободным даже в тюрьме, с ясным умом и верой в добро.

Адвокат Бабарико: «Остается свободным даже в тюрьме, с ясным умом и верой в добро»

Фото belta\AFP

Напомним, процесс по делу «Белгазпромбанка» отложен на неопределенный срок, но минимум до 9 марта. Звучало, что заседания отложены на такой срок из-за болезни одного из участников процесса.

 
Теги: Минск
 
 
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Дмитрий Лаевский в пятницу посетил своего подзащитного в СИЗО КГБ в Минске.
 
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