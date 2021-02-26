|
Адвокат Бабарико: «Остается свободным даже в тюрьме, с ясным умом и верой в добро»
26.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Дмитрий Лаевский в пятницу посетил своего подзащитного в СИЗО КГБ в Минске.
Как выяснилось,
– Узнав о причинах перерыва, он тоже удивился – почему не задействованы запасной судья или народный заседатель, которые объявлены были в первый день заседания. Еще поговорили про конспирологию и информационные вбросы, посмеялись, – рассказывает Дмитрий Лаевский.
По его словам, Виктор Дмитриевич отлично держится.
– Ни пропаганда, ни сфабрикованные обвинения, ни арест сына и близких людей, ни угроза изъятия имущества, ни восемь месяцев заключения – ничто не сломило волю человека, он остается свободным даже в тюрьме, с ясным умом и верой в добро.
Фото belta\AFP
Напомним,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дмитрий Лаевский в пятницу посетил своего подзащитного в СИЗО КГБ в Минске.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)