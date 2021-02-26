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Как будущим программистам предлагают работать в СИЗО и ЛТП
26.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Необычные перспективы открылись перед выпускниками радиотехнического колледжа.
Выпускникам Минского радиотехнического колледжа предлагают по окончании учреждения отправиться на контрактную службу в СИЗО и ЛТП.
Ребятам раздали визитки с приглашениями и контактами идеологов уже ставшего знаменитым СИЗО №1 на улице Володарского в Минске, тюрьмы №8 в Жодино, исправительной колонии №14 (ст. Новосады, Борисовский район), а также двух ЛТП — №3 в Слуцком районе и №6 в Дзержинске.
— И это предлагают программистам, которые поступали с проходным баллом 9-10 и у многих из которых уже, кстати, есть работа, — удивлена мать одного из учащихся.
Сам молодой человек не знает причину, которая бы заставила его пойти работать подобное учреждение.
— Разве что помочь чем-то людям, которых сейчас туда массово садят, и среди которых сегодня есть знакомые почти у каждого, — сказал «Салiдарнасцi» выпускник.
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Необычные перспективы открылись перед выпускниками радиотехнического колледжа.
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